Oko za oko… Kina uzvraća Americi

Brodovi u vlasništvu Sjedinjenih Država , oni kojima upravljaju američke tvrtke ili pojedinci , kao i brodovi izgrađeni u Sjedinjenim Državama i oni koji plove pod američkom zastavom , plaćat će naknadu od 400 juana (56 dolara) po neto toni za svako pristajanje u kineskim lukama, priopćilo je kinesko Ministarstvo prometa.

Pristojbe bi se primjenjivale na isti brod na do pet putovanja godišnje i povećavale bi se svake godine do 2028., kada bi dosegle 1120 juana (157 dolara) po neto toni. Stupale bi na snagu 14. listopada, istog dana kada SAD treba početi naplaćivati ​​pristojbe kineskim brodovima.

Kinesko ministarstvo prometa u izjavi je izjavilo da su pristojbe za američke brodove ” protumjere ” kao odgovor na “pogrešne” američke prakse, misleći na planirane američke lučke pristojbe za kineske brodove.

Ministarstvo je američke takse nazvalo “diskriminatornim” i dodalo da bi one “ozbiljno štetile legitimnim interesima kineskoj brodogradnji” i “ozbiljno narušile” međunarodni ekonomski i trgovinski poredak.

Prema washingtonskom planu, brodovima u kineskom vlasništvu ili pod kineskom upravom naplaćivalo bi se 50 dolara po neto toni za svako pristajanje u američke luke, što bi se potom povećavalo za 30 dolara po neto toni svake godine do 2028. Svaki brod plaćao bi najviše pet puta godišnje.

Facebook komentari