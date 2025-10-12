Oko za oko… Kina uzvraća Americi

Brodovi u vlasništvu Sjedinjenih Država , oni kojima upravljaju američke tvrtke ili pojedinci , kao i brodovi izgrađeni u Sjedinjenim Državama i oni koji plove pod američkom zastavom , plaćat će naknadu od 400 juana (56 dolara) po neto toni za svako pristajanje u kineskim lukama, priopćilo je kinesko Ministarstvo prometa.
Pristojbe bi se primjenjivale na isti brod na do pet putovanja godišnje i povećavale bi se svake godine do 2028., kada bi dosegle 1120 juana (157 dolara) po neto toni. Stupale bi na snagu 14. listopada, istog dana kada SAD treba početi naplaćivati pristojbe kineskim brodovima.
Kinesko ministarstvo prometa u izjavi je izjavilo da su pristojbe za američke brodove ” protumjere ” kao odgovor na “pogrešne” američke prakse, misleći na planirane američke lučke pristojbe za kineske brodove.
Ministarstvo je američke takse nazvalo “diskriminatornim” i dodalo da bi one “ozbiljno štetile legitimnim interesima kineskoj brodogradnji” i “ozbiljno narušile” međunarodni ekonomski i trgovinski poredak.
Prema washingtonskom planu, brodovima u kineskom vlasništvu ili pod kineskom upravom naplaćivalo bi se 50 dolara po neto toni za svako pristajanje u američke luke, što bi se potom povećavalo za 30 dolara po neto toni svake godine do 2028. Svaki brod plaćao bi najviše pet puta godišnje.