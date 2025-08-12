Tramp povukao ručnu: “Ovo nećemo cariniti”

„ Zlato neće biti oporezovano carinama! “, napisao je američki predsjednik na platformi Truth Social, čime je okončana neizvjesnost uzrokovana prošlotjednom odlukom američke Carinske i granične zaštite (CBP) o uvođenju novih carina na uvoz široko korištenih zlatnih poluga, izvještava Financial Times, a prenosi portal Biznis.

Nakon Trumpove objave, cijena zlata na spot tržištu u New Yorku pala je za 1,2 posto na 3357 dolara po unci (31,1 gram), dok su američki terminski ugovori za zlato pali za oko 2,5 posto na 3407 dolara. Glavni Comex ugovor zabilježio je najveći dnevni pad u tri mjeseca, završivši trgovanje s padom od 86,60 dolara na 3404,70 dolara.

Trampova intervencija usledila je nekoliko dana nakon vesti da će SAD uvesti carine na zlatne poluge težine jednog kilograma, što je izazvalo skok fjučersa na rekordnih 3.534 dolara po unci. Bela kuća je u petak najavila novo izvršno naređenje kojim će objasniti plan o carinama na zlato, što je tržište shvatilo kao signal da će takva dažbina biti ublažena ili ukinuta.

Facebook komentari