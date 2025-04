Kako je uspio Turkish? Od male kompanije trećeg svijeta do globalnog lidera!

Te 2003. Turkish je krenuo sa izbacivanjem British Aerospace Avro RJ70 i RJ100 kojih je imao 14 u floti. Zadnji ovaj avion je iz flote izašao 2006. godine.

Vrijeme je to kada se Turska ozbiljno baca na turizam, grade se superluksuzni hoteli u Antalyji i diljem Sredozemlja. Istim je Turkish operacije krenuo raditi samo sa Boeinzima 737, Airbusima A320 obitelji i širokotrupcima, piše avioportal Zamaaero.

Danas Turkish u floti ima 378 aviona i to 6 Airbusa A319ceo, 18 A320ceo, 122 A321ceo i neo, 40 Boeinga 737-800, 15 B737-900ER, 20 B737-8 i 5 B737-9, 23 B787-9, 36 B777-300ER, 12 A330-200, 37 A330-300, 26 A350-900, te 10 A330-200F i 8 B777F.

Kompanija ima naručenih 285 aviona i to 190 A321neo, 64 A350-900, 15 A350-1000, 7 B787-9, 5 A350F i 5 B777F.

I koji je uspjeh Turkisha? Prvo on za razliku od Emiratesa ima uskotrupce, puno uskotrupaca. Daleko više od Qatara i Etihada. Naime, upravo Turkish sa svojim uskotrupcima može dobaciti do svih dijelova Europe, za razliku od tri bliskoistočka prijevoznika. On sa njima može i do Indije, dobrog dijela Afrike.

Stoga Turkish može letjeti i na manje aerodrome nego Emirates, što i čini, te može letjeti više dnevnih letova jer ima manji avion. Stoga su mu i konekcije daleko bolje.

Uz to Turkish koristi svoju ogromnu dijasporu, koju bliskoistočne kompanije nemaju. Stoga on leti doslovce za svaki grad u Njemačkoj gdje leti na čak 11 destinacija. No, Turkish leti i na niz drugih destinacija u Evropi.

Turkish gradi megahub u Istanbulu. Radi toga je turska Vlada napravila novi aerodrom koji je istinski ogroman i ekstremno praktičan. Definitivno najljepši i najfunkcionalniji aerodrom u Evropi.

Turkish ima gomilu konekcija. Po broju destinacija 4. su kompanija u svijetu (III. mjesec 2025.), nakon Uniteda, Americana i Delte. No, po broju država koje opslužuju su na broju 1, sa 123 države, dok 2. Qatar opslužuje tek 89 država.

Po broju linija su 10. u svijetu (III. mjesec 2025). Kompanija je 10. po prihodima u svijetu (22,5 milijardi USD), prva po profitu (6,8 milijardi USD), 8. po imovini (35,6 milijardi USD), 9. po kapacitetu (145 milijardi ASM), po broju putnika je 13. u svijetu, po cargo prometu 7. u svijetu.

Jednako tako kompanija ima odličnu uslugu. On i u ekonomskoj klasi na kraćim letovima poslužuje puni obrok, kakav je bio u osamdesetima na svim legacy kompanijama, bolje nego evropske kompanije daju u business klasi.

Uz to putnik ima maksimalno posluženje pića. O business klasi da i ne govorimo. Ona je čista perverzija. Tu Turkish prilično parira bliskoistočnim kompanijama, no daleko je od ostalih evropskih prijevoznika. Doslovce ih ubija u usluzi.

Turkish je ubio i zadnji bastion bliskoistočnih kompanija. Te je pokrenuo letove za Melbourne i Sydney. U međuvremenu je i povećao broj frekvencija. Sada linije leti sa 1stop, a od 2026. i dolazaka A350-1000 će ih letjeti nonstop.

Turkish je najavio i povećanje broja linija u Australiji u skoroj budućnosti, te dalje povećanje broja frekvencija na dvije postojeće linije. Kada će 2026. letovi biti nonstop, istinski će naštetiti Qataru, Emiratesu i Etihadu.

Stoga ne treba čuditi vrtoglava Turkisheva ekspanzija. Oni su jednostavno odlična kompanija sa vizijom, oni znaju što rade, oni ostvaruju svoje ciljeve, šire se vrlo mnogo, otvaraju nova tržišta i konekcije. I samo je nebo granica. Bravo Turkish!

