Šta će za farmere i kupce značiti uvoz mesa iz Južne Amerike…

Nakon što su nadležne institucije BiH dale zeleno svjetlo za uvoz smrznutog crvenog mesa za preradu sa područja Južne Amerike, farmeri ističu da ovo nije dobar potez te da će ovo sigurno dodatno ugasiti domaću proizvodnju, ali i da će dovesti do nižih cijena mesa.

Naime, kako je rekao Draško Banjac, predsjednik Udruženja farmera Republike Srpske i poljoprivredni proizvođač iz Mašića, kod Gradiške, prvenstveno je upitan kvalitet mesa koje bude stizalo iz Južne Amerike.

“Vjerovatno će to uticati da dođe do pada cijena ostalih vrsta mesa, ali kod nas se stočni fond već godinama u opadanju, a ovo će uticati da dođe do dodatnog pada proizvodnje“, kazao je Banjac.

Kako je rekao, ovo nikako nije dobra stvar za domaću proizvodnju, ali kako ističe, niko farmere ne pita za mišljenje.

“Ovaj ceh na kraju će plaćati krajni kupci, jer se postavlja pitanje kakvog je to meso kvaliteta i kako može uticati na zdravlje građana“, kazao je Banjac.

Snežana Šešlija, predsjednica Udruženja potrošača “ToPeer” iz Doboja, ističe za “Nezavisne novine” da je protiv uvoza mesa i prerađevina od mesa.

“Upravo zato što imamo razvijenu poljoprivrednu proizvodnju, i mislim da je stočarstvo u BiH dostiglo nivo da može da hrani svoje stanovnike“, kazala je Šešlija.

Dodala je da ne vjeruje da će to biti kvalitet ni približan onom koji imao meso u BiH.

“Mislim da je stanovnicima ugroženo zdravlje kupovinom uvezenog mesa, jer postavlja se veliko pitanje koliko je to meso dugo bilo zamrznuto“, ističe Šešlija.

Kako je rekla, ne vidi koji je na kraju interes BiH da uvozi meso iz Južne Amerike. Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kazao je da je omogućavanje uvoza smrznutog mesa iz Južne Amerike realizovano na zahtjev mesoprerađivača iz Federacije BiH, u cilju otvaranja alternativnog tržišta za nabavku smrznutog crvenog mesa za preradu.

“Predstavnici mesoperađivačke industrije iz Federacije BiH zatražili su od nas pomoć, jer su suočeni sa problemom nedostatka sirovina sa tržišta EU. Evidentni problemi na evropskom tržištu rezultat su globalnih poremećaja, smanjenja stočnog fonda i gašenja farmi u EU, nedostatka energenata i slično, što je nepovoljno uticalo na mesoprerađivače sa područja Federacije BiH“, istakao je Košarac.

Naglasio je da su Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Kancelarija za veterinarstvo BiH u protekla dva mjeseca intenzivno radili na otklanjanju prepreka i stvaranju uslova za nesmetan uvoz smrznutog crvenog mesa sa područja Argentine, Brazila i Paragvaja, na zahtjev mesoprerađivača iz Federacije BiH.

“Prošle sedmice smo okončali sve potrebne procedure, tako da su određeni poslovi već ugovoreni i realizovani na korist mesoprerađivača iz Federacije BiH. Ovim smo napravili značajan iskorak i omogućili alternativna tržišta, kako bismo umanjili negativne efekte poremećaja na evropskom tržištu“, naglasio je Košarac.

Dodao je da Kancelarija za veterinarstvo BiH i druge nadležne službe sprovode stroge veterinarsko-sanitarne kontrole prilikom uvoza smrznutog crvenog mesa za preradu, u smislu kontrole starosti, gdje ova vrsta sirovine ne smije biti starija od šest mjeseci, te kvaliteta, bezbjednosti i mikrobiološke ispravnosti.

“Suočeni sa ovim, kao i sa svim prethodnim negativnim efektima poremećaja na tržištu EU, čvrsto smo opredijeljeni da nastavimo s politikom otvaranja novih tržišta, jer je to šansa za domaći privredni sektor i unapređenje ukupne spoljnotrgovinske razmjene“, naveo je Košarac, pišu Nezavisne.

Facebook komentari