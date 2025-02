Zašto je Wizz Air u tolikom gubitku

Wizz Air je u zadnjem kvartalu imao gubitak od 241,1 milion dolara.

U drugom kvartalu 2024. profit je bio velikih 1,2 milijardi dolara, a u trećem udarnom kvartalu 315,2 miliona dolara.

Do fiskalne godine 2023/24 Wizz Air je akumulirao ogromnih 1,8 milijardi dolara minusa. U fiskalnoj godini 2023/24 imali su profit od 365 miliona eura, piše avioportal Zamaaero.

To znači da je akumulirani gubitak od Covida-19 bio 1,4 milijardi USD. Kompanije te veličine propadale su sa milijardom eura gubitka. U isto vrijeme Ryanair je imao 2 milijarde eura profita. Razlika je u 3,4 milijardi eura.

I sad se postavlja pitanje kako je Wizz Air akumulirao toliki gubitak? Wizz Air se opako zaletio sa novim bazama i brdom novih linija tek u samom početku Covida-19.

Htjeli su otvarati nove linije i preuzeti tržište dok su ostale kompanije bile na koljenima tijekom Covida-19 pa im nisu mogli odgovoriti.

Tako su u drugoj polovini 2020. (krenuli su sa time od VI. mjeseca, a opako od VII.), dakle u vrhuncu Covida-19 imali preko 250 novih linija (u 2019. samo 90 novih linija). Od toga se nisu oporavili.

Za razliku od njih Ryanair je krenuo sa ekspanzijom godinu dana kasnije u V. mjesecu 2021. Potom se Wizz Air zaigrao sa bazama u Norveškoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji koje su vrlo brzo pozatvarali.

Pa su krenuli sa ogromnom ekspanzija u Italiji koja je do tada već bila opako pokrivana bazama i hubovima Ryanaira, easyJeta, Voloteje, Vuelinga, NEOS-a, Alitalie/ITA-e, a od skora i Aeroitalie. Kako su oni došli jako kasno, kada su ovi igrači već imali profilirane brojne baze, trebalo je puno novaca da se tu konkurira.

Jednako tako su se opako zaigrali u Beču gdje im više nego ozbiljno parira Ryanair, ali i tlači Austrian i Lufthansa Grupa. Iako su do nedavno Wizz Air i Ryanair imali jednaku količinu linija u Beču, danas Ryanair ima 82 linije iz Beča, Wizz Air njih samo 32. Austrian pak ima 126 linija iz Beča, a sa ostalim kompanijama Lufthansa Grupe ima 135 linija iz Beča. Tu je Wizz Air ozbiljno izgubio rat.

Konačno imaju opaku konkurenciju Ryanaira u bazama u Tirani, Sofiji, Bukureštu, Budimpešti, Varšavi, Gdansku, Katowicama, Krakowu, Wroclawu, Vilnijusu i Londonu. Treba to sve financijski i te kako izgurati. Konkurencija najvećeg evropskog igrača svakako nije mala stvar. Ryanair je tri puta veći prijevoznik, a Wizz Air mu uporno parira kao da su jednaki.

Imao je Wizz Air nešto finansijskih zaliha prije Covida-19. No, jasno je da IndigoPartners, odnosno JP Moragan kao dioničar IndigoPartnersa i najveća finansijska institucija svijeta, ovdje pegla minuse. Čak štaviše vrlo vjerovatno je da je JP Morgan i razvio ovu strategiju početkom Covida-19 i voljan je potrošiti prilično novaca za nju. Jer da nije tako onda bi već odavno smijenio upravu radi loših rezultata.

No, Wizz Air ima puno ukidanja baza i linija, ima puno otkazivanja i dugih kašnjenja. To sigurno dobro ne utječe na putnike kojima se desi tako nešto. A to u konačnici i te kako ima posljedica po financije kompanije. Kako god nije dobro, kompanija je u zadnjih četiri godine napravila niz ozbiljnih grešaka, što je priznao i sam Varadi. Kako god vrijeme je da Wizz Air preispita svoje poslovanje i poduzme vrlo ozbiljne poteze da se stanje ispravi, prenosi Biznisinfo.

Facebook komentari