Cijena kafe nikada neizvjesnija…

Kafa, nafta, željezna ruda i čokolada četiri su sirovine i proizvodi koje prema trenutnim prognozama, čekaju olujna vremena, piše Forbes BiH.

Već petu godinu zaredom Brazil i Vijetnam, vodeći proizvođači zrna arabice i robuste, bilježe deficit u proizvodnji, gdje nedostatak uroda dovodi do turbulencija u opskrbnom lancu gurajući cijene kafe do neviđenih visina. U našoj zemlji 500 grama kafe koja se do prije dvije godine mogla kupiti za cca 7 KM, danas košta i 12 KM.

Krajem 2024. godine cijena Arabice je premašila svoj historijski vrhunac iz 1977. ggodine, dosegnuvši cijenu od 3,5 dolara (350 američkih centi po funti). Ukoliko brazilska žetva ne doživi oporavak, cijene bi mogle dodatno porasti na 400 ili čak 500 američkih centi po funti ( četiri ili pet dolara), uz zaključak da će trgovci na malo, koji nisu u stanju apsorbirati takve troškove, vjerovatno podići cijene za espresso i druge proizvode na bazi arabice. U Kolumbiji rekordno visoke cijene domaće kafe su se već osjetile. Vreća od 125 kilograma u 2024.godini iznosila je 600 dolara, što je bio dodatni pritsak na globalne opskrbne lance.

Globalno, tržište kafe krajem godine bilo je “teško” 97,71 milijardu američkih dolara, a predviđa se da će u ovoj godini dosegnuti vrijednost od 102,98 milijardi dolara, te skočiti na 156,85 milijardi dolara do 2033. godine.

Evropa je najznačajniji dioničar na globalnom tržištu kafe, i sve su prilike da će i u buduće zadržati lidersku poziciju; ostati najveći potrošač kafe na svijetu, dok će velike multinacionalne kompanije koje se bave prženjem, preradom i distribucijom kafe, poput Nestléa i Jacobs Douwe Egbertsa, imati sjedišta u Evropi.

Evropa ima i duboko ukorijenjenu kulturu konzumiranja kafe, s tradicijama poput espresso kulture u Italiji, kafića u Beču i specijalnih kafa u Skandinaviji.

S potrošnjom po glavi stanovnika od otprilike 6,5 kilograma Njemačka je nacija koja konzumira najviše kafe u Evropi. Osim toga, jedan je od najvećih evropskih uvoznika zelenih zrna kafe, dok robusta nije tako popularna u Njemačkoj kao arabica.

Prema bazi podataka Comtrade Ujedinjenih naroda o međunarodnoj trgovini, Bosna i Hercegovina je 2023. godine uvezla 85,42 miliona američkih dolara kafe, čaja, mate čaja i začina.

