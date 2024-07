Naime, Wizz Air je prošle zime za Tuzlu imao 9 letova sedmično, a ove zime će imati 11. Za Basel će letjeti 2 puta u toku sedmice (prošle zime 3), i to ponedjeljkom i petkom, za Dortmund će imati 5 letova (prošle zime 3), i to svaki dan osim utorka i subote, dok će za Memmingen imati 4 leta (prošle zime 3), i to utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom.

Ako ostanu i letovi Pegasusa, te ako Tuzla dobije letove AJeta, to će značiti 13 letova nedjeljno.

