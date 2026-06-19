Prosječni kupac SpaceX-a na gubitku nakon dvodnevnog pada vrijednosti

Prosječni investitor koji je kupio dionice SpaceX-a na otvorenom tržištu nakon njihovog debija vidio je kako gotovo svi njegovi dobici nestaju jer je oštar pad izbrisao veliki dio porasta dionica nakon IPO-a.

Dionice SpaceX-a pale su u četvrtak za 3,6% na nešto manje od 184,98 dolara po dionici. Petodnevna prosječna cijena dionice ponderirana volumenom, ili VWAP, iznosi 181,71 dolar po dionici. VWAP mjeri prosječnu cijenu kojom se vrijednosni papir trgovao tokom dana, ponderiranu volumenom trgovanja i trgovci ga široko koriste za procjenu pozicioniranja investitora.

Ovaj potez sugerira da je prosječni kupac nakon IPO-a sada približno na nuli rentabilnosti.

Dionica je u utorak skočila s IPO cijene od 135 dolara na intraday maksimum iznad 225 dolara, dok su investitori ulagali u jednu od najiščekivanijih javnih ponuda u godinama. Međutim, od tada su se dionice povukle za 20%, izbrisavši velik dio dobitaka akumuliranih nakon debija. Sada se vratio na nivo na kojem se trgovao drugog dana, u ponedjeljak.

Pad je također smanjio profit hiljada malih ulagača koji su dobili pristup IPO-u putem brokerskih platformi, uključujući Robinhood, Fidelity i SoFi. Dok su mnogi pojedinačni ulagači dobili samo djelić dionica koje su tražili – u nekim slučajevima samo jednu ili nekoliko dionica – te su alokacije kupljene po ponuđenoj cijeni od 135 dolara, ostavljajući im dobitke čak i nakon nedavnog pada.

Preokret naglašava koliko se brzo raspoloženje promijenilo nakon debija kompanije. Nakon što su nakratko podigli tržišnu vrijednost SpaceX-a na blizu 3 biliona dolara, ulagači su počeli ponovno procjenjivati mogu li se brzi rast dionica opravdati fundamentima.

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