Prihodi BH Telecoma 566 miliona, neto dobit 70 miliona KM: Evo na čemu će biti fokus u 2026. godini

BH Telecom je u 2025. godini ostvario izuzetne poslovne rezultate, te dodatno učvrstio vodeću poziciju na telekomunikacijskom tržištu i potvrdio kontinuitet rasta. Kompanija je godinu završila sa ukupnim prihodima od 566 miliona KM, neto dobiti od 70 miliona KM te korisničkom bazom koja premašuje 2,1 milion korisnika, što je rezultat jasno usmjerene razvojne strategije, kontinuiranih ulaganja i dugoročnog povjerenja korisnika.

Ostvareni rezultati predstavljaju nastavak pozitivnog trenda, jer BH Telecom drugu godinu zaredom bilježi rekordne poslovne pokazatelje, potvrđujući stabilnost poslovnog modela i sposobnost kompanije da ostvaruje rast i u zahtjevnim tržišnim okolnostima.

Ukupni prihodi povećani su za gotovo 2 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je neto dobit porasla za oko 6 posto. EBITDA je dostigla 169 miliona KM, uz rast od 2 posto u odnosu na 2024. godinu, dodatno potvrđujući finansijsku stabilnost kompanije i njen kapacitet za kontinuirana ulaganja u infrastrukturu, tehnologiju i razvoj digitalnih servisa.

– Rezultati koje smo ostvarili u 2025. godini potvrđuju da BH Telecom nastavlja stabilnu razvojnu putanju. Rast prihoda, dobiti i broja korisnika pokazuje da su strateška ulaganja u mrežu, tehnologiju i digitalne usluge donijela konkretne rezultate i dodatno učvrstila našu poziciju tržišnog lidera – izjavio je generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević.

Posebno izražen napredak zabilježen je u segmentu mobilnih i digitalnih usluga, koji ostaju ključni pokretači razvoja kompanije. Prihodi od usluge Moja TV povećani su za 4 miliona KM, prihodi mobilne telefonije porasli su za 3,9 miliona KM, dok su internet usluge nastavile stabilan uzlazni trend uz rast prihoda od približno 2,5 miliona KM.

BH Telecom danas ima više od 2,1 milion korisnika, dok broj postpaid korisnika mobilne telefonije prelazi 416 hiljada, što potvrđuje visoko povjerenje u kvalitet mreže, usluga i brenda. Istovremeno je zabilježen rast operativnih prihoda po zaposlenom, koji sada iznose više od 185 hiljada KM, što dodatno govori o efikasnosti poslovanja i kontinuiranom unapređenju organizacijskih performansi.

– Povjerenje koje nam ukazuje više od dva miliona korisnika za nas je najveća potvrda kvaliteta rada. Nastavljamo intenzivno ulagati u razvoj infrastrukture i inovativne digitalne servise kako bismo korisnicima omogućili još bolje iskustvo i nove vrijednosti – rekao je Kovačević.

Tokom 2025. godine BH Telecom je nastavio snažan investicioni ciklus i modernizaciju mreže. Implementirana je 131 nova lokacija mobilne mreže, čime je njihov ukupan broj povećan na 1.738. Prosječne brzine 4G mreže povećane su za gotovo 40 posto u odnosu na prethodnu godinu, čime je dodatno unaprijeđen kvalitet mobilnog interneta širom Bosne i Hercegovine, dok su paralelno realizirane ključne aktivnosti pripreme za uvođenje 5G tehnologije.

– BH Telecom ulazi u novu fazu tehnološkog i poslovnog razvoja. U 2026. godini fokus će biti na širenju optičke mreže, komercijalnom razvoju 5G usluga i daljem razvoju digitalnih servisa koji će otvoriti nove izvore rasta i dodatno učvrstiti našu lidersku poziciju na tržištu – zaključio je Kovačević, saopćeno je iz BH Telecoma.

