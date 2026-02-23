Počelo gašenje koksne baterije u Lukavcu: Koksara prestaje s radom, stotine radnika ostaje bez posla

U lukavačkoj Koksari jutros je započeo proces gašenja koksne baterije, a svi ulazi u fabriku su blokirani. Kako javlja “Avazov” reporter s lica mjesta, glavni dio gašenja je već okončan, dok je u toku kontrolisano ispuštanje plinova, koje bi trebalo trajati još nekoliko dana. Cijeli postupak odvija se uz pojačane mjere sigurnosti.

Odluka o trajnoj obustavi proizvodnje donesena je nakon što Skupština povjerilaca u stečajnom postupku nije zaprimila nijednu ponudu za nastavak proizvodnje koksa. Time je pokrenut nepovratni proces zatvaranja postrojenja.

Od ranih jutarnjih sati uvedene su dodatne sigurnosne mjere, a krizni štabovi nalaze se u stanju pripravnosti kako bi se ovaj tehnološki složen zahvat proveo bez rizika po radnike i stanovništvo. Iz predostrožnosti je uvedena i privremena, povremena obustava saobraćaja u ulicama oko fabrike, pri čemu će policija i tehničke službe zatvarati saobraćaj samo kada to bude neophodno.

Podsjećamo, kompanija H&P Zvornik, članica grupacije Pavgord, preuzela je postrojenje pod zakup u novembru prošle godine i upravljala proizvodnim procesom. Iako je krajem decembra bilo najavljeno okončanje tog aranžmana zbog nepovoljnih finansijskih pokazatelja, tada planirano gašenje nije realizirano.

Zakupac je, prema ugovoru, upravljao postrojenjem do 22. februara, nakon čega su se stekli uslovi za formalnu obustavu proizvodnje. Izostanak interesa investitora dodatno je potvrdio da nastavak rada u postojećim tržišnim i finansijskim okolnostima nije bio realan.

Paralelno s gašenjem definisan je i model za izmirenje obaveza prema radnicima. Prioritet će imati potraživanja nastala prije otvaranja stečaja, uključujući neisplaćene plate za oktobar i dio novembarske zarade. Tokom stečajnog postupka redovno su izmirivane tekuće obaveze prema zaposlenima koji su ostali angažirani na poslovima održavanja i sigurnosti sistema.

Stečaj je otvoren 10. novembra prošle godine, kada je bez posla ostalo oko 200 radnika, dok je više od 500 zaposlenih privremeno nastavilo rad na tehničkim i sigurnosnim poslovima.

Facebook komentari