Bavarsko pivo gubi bitku s novim navikama: Prodaja u stalnom padu

Pivarska industrija u Njemačkoj već dugo nije poslovala ovako loše. Tokom prošle godine prodaja piva na nivou cijele zemlje pala je za 5,8 posto u odnosu na godinu ranije. U saveznoj državi Bavarskoj konzumacija piva smanjena je za 4,5 posto, što iznosi oko 800 hiljada hektolitara.

Godišnja potrošnja piva po glavi stanovnika sada iznosi 88 litara, dok je prije 50 godina bila čak 151 litar. Riječ je, dakle, o višedecenijskom silaznom trendu. Od 1993. godine prodaja piva u Bavarskoj smanjena je za gotovo jednu trećinu.

Bavarsko udruženje pivara glavni razlog vidi u demografskim promjenama.

– Generacija baby boomera (osobe rođene u periodu od 1946. do 1964.) dolazi u životnu dob u kojoj se alkohol umjerenije pije – napomenuo je predstavnik bavarskih pivara Georg Schneider.

Mlađe generacije imaju drugačije navike kada je riječ o konzumaciji alkohola. Danas je 39 posto mladih muškaraca redovnih konzumenata alkohola, dok ih je tokom 1970-ih bilo čak 85 posto. Schneideru je taj trend teško razumljiv jer pivo doživljava kao nešto što okuplja ljude i djeluje kao svojevrsno “društveno ljepilo”.

Prodaja piva koje sadrži alkohol njemačkih pivovara pala je za rekordnih 6%

Ukazao je i na to da je Njemačka premašila cilj Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization – WHO) o smanjenju konzumacije čistog alkohola za 10 posto, te upravo u tome vidi jedan od razloga pada konzumacije piva.

Smatra neprihvatljivim da političari i dalje problematiziraju konzumaciju alkohola, uprkos činjenici da je navedeni cilj ostvaren. Posebno je nezadovoljan time što se među njima nalazi i bavarska ministrica zdravstva Judith Gerlach.

Gerlach je odbacila te kritike, podsjetivši da su istraživanja pokazala kako čak i umjerena konzumacija alkohola može biti povezana s povećanim rizikom od određenih vrsta raka.

Recept za pivo star četiri hiljade godina

Za razliku od klasičnog piva, bezalkoholno pivo bilježi rast proizvodnje. Bavarski pivari su prošle godine proizveli 2,5 miliona hektolitara bezalkoholnog piva, što je 11,5 posto više nego godinu ranije. Schneider smatra da je bezalkoholno pivo odlična alternativa zaslađenim osvježavajućim pićima.

Ipak, prodaja bezalkoholnog piva još uvijek ne dostiže nivo prodaje konvencionalnog piva.

Schneider je uvjeren da će se tržište piva oporaviti, kao što se to dogodilo i nakon Drugog svjetskog rata, objavio je bavarski dnevnik BR24

