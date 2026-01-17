Stižu li u BiH velike američke investicije: Amerikanci grade tri plinske elektrane

Američke energetske kompanije izrazile su spremnost da u Bosni i Hercegovini izgrade tri plinske elektrane, koje bi bile povezane s Južnom plinskom interkonekcijom i LNG terminalom na Krku, izjavio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović u jučerašnjem intervjuu za “Avaz”.

Čović je u videointervjuu naveo da bi se jedna od plinskih elektrana gradila na području Mostara, dok bi druge dvije bile smještene u središnjoj Bosni Tuzli.

Govoreći o projektu Južne plinske interkonekcije, Čović ga je ocijenio prijelomnim za Bosnu i Hercegovinu, ističući da bi njegova realizacija osigurala dugoročnu energetsku i političku stabilnost zemlje. Zbog toga što plinovod prolazi kroz područja s većinskim hrvatskim stanovništvom, projekt je nazvao i strateškim interesom hrvatskog naroda u BiH.

Čović je potvrdio da je razgovarao s predstavnicima američke građevinske kompanije Bechtel, za koju se pretpostavlja da bi mogla biti glavni izvođač radova na izgradnji plinovoda, kao i s predstavnicima Američke agencije za trgovinu i razvoj, koja osigurava finansijske izvore i stručnu podršku za realizaciju projekata izvan Sjedinjenih Američkih Država.

Ranije ove sedmice bh. političari sastali su se i s predstavnicima kompanije AAFS Infrastructure and Energy, na čijem su čelu Jesse Binnall i Joe Flynn, osobe bliske administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema Čovićevim riječima, ta bi kompanija trebala dobiti 30-godišnju koncesiju za upravljanje plinovodom kroz Bosnu i Hercegovinu.

„U pismu namjere koje smo dobili u utorak nalaze se i ove tri plinske centrale“, rekao je Čović, dodajući da su planovi američkih partnera znatno širi od same izgradnje Južne plinske interkonekcije.

Dragan Čović: Neću biti kandidat za Predsjedništvo, ne postoji srpsko-hrvatska koalicija protiv Bošnjaka

Projekt bi BiH povezao s hrvatskim plinskim sistemom i omogućio korištenje američkog plina preko LNG terminal Krk. Čović smatra da bi takva investicija imala i širu geopolitičku dimenziju.

– Ako američki partner ovdje žurno investira, mi smo taj prostor zaštitili. To pokazuje politika predsjednika Trumpa širom svijeta – zaštita vlastitih investitora, kapitala i ulaganja – kazao je.

Prema njegovim riječima, hrvatska politika „svim silama“ ohrabruje američke partnere da ulažu u Bosnu i Hercegovinu, ne samo u plinski sektor nego i u druge projekte, uključujući i potencijalna ulaganja u zračne luke, među kojima je naveo i aerodrom u Mostaru.

Čović je odbacio tvrdnje da HDZ BiH osporava realizaciju Južne plinske interkonekcije zbog neslaganja oko zakonskog rješenja prema kojem bi projekt vodio BH-Gas, kompanija u vlasništvu Federacije BiH.

„Strateški interes hrvatskog naroda i svakog dužnosnika HDZ-a je da ovo odmah ide“, zaključio je Čović.

Facebook komentari