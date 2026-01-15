Potresna ispovijest samohranog oca iz Cazina: Vaspitačica tukla dijete

Vaspitačica u jednom cazinskom vrtiću fizički je nasrnula na troipogodišnju djevojčicu, tvrdi njen otac, čije je dijete pohađalo ovu predškolsku ustanovu.

Kako je za „Dnevni avaz“ izjavio Šemso Redžić, incident se dogodio u oktobru 2025. godine, a slučaj je, kako navodi, prijavio Policijskoj stanici Cazin.

Otišao u Njemačku

– To je privatni vrtić. Znam da se gospođa zove Dragana Jelišić, koja je vlasnica vrtića. Pa mislim da je ona maltretirala dijete, jedna od njih dvije (op.a. vaspitačice) jeste. Ne mogu imenovati i reći ona je 100 posto. Dijete mi ne zna reći jer je mala. Druga gospođa je, po mom mišljenju, psihički bolesnik, slijepa je, slabo vidi, ne znam kako ona može da čuva tu djecu – priča „Avazu“ Redžić iz Cazina, koji je ranije živio u Mostaru, gdje se oženio i dobio troje djece.

– Uredno sam djecu školovao, dvoje idu u školu, a djevojčica je išla u vrtić. Svaki dan ustanem ujutro u 5 sati, spremim im doručak, ručak, radio sam od 7 do 17, djevojčicu odvedem u vrtić. Ona je u vrtić išla 12 dana. Nisam imao primanja od socijalnog rada i ne mogu dobiti doplatak – kaže nam Redžić.

Djevojčica imala modrice na licu. Avaz / Ustupljena fotografija

Upisao je dijete u vrtić 18. oktobra 2025. godine, a tamo je odvodio sve do 1. novembra 2025.

– Kada se desilo sve to, više je nisam ni vodio. Svako veče je dijete tražilo vode, valjda je hrana bila preslana u vrtiću ili ne daju djeci vodu, ne znam, ne mogu griješiti dušu. Sedmi-osmi dan sam primijetio ogrebotine na licu. Pitao sam šta je, kažu da se igrala vani – rekao je Redžić za „Avaz“, koji dodaje da je tada vrtić pohađalo 10-12 djece.

S obzirom na to da Redžić nema automobil, taj vrtić mu je bio najbliži kako bi vodio djevojčicu, a usluga korištenja vrtića je približno 200 KM. Redžić je za „Dnevni avaz“ potvrdio da je slučaj prijavio policiji. Kako dodaje, nakon ogrebotina je primijetio da je curica imala modrice ispod oka. Istakao je da je jedno veče nakon posla poveo djevojčicu sa sobom koja je imala šal i kapu, te nije odmah primijetio povrede.

– Kada sam došao s njom u tržni centar, počela je plakati: „Babi, babi“, pitao sam je: „Šta je sine?“, ona je rekla: „Neću više da idem teti Dragani, ona me tuče“ – kaže Redžić, koji kaže da je njegova djevojčica veoma mirna i poslušna.

Dodaje kako djevojčica spominje obje vaspitačice, jer nije vjerovatno znala koja ju je tukla s obzirom na njen uzrast.

Šta kaže komšinica

– Dijete sam vidio kako je modro, odmah mi je tlak pao. Vaspitačicu sam nazvao na telefon, nije mi se javljala. Uslikao sam joj dijete i pitao „Šta je ovo?“. Odgovorila je: „Nije se to desilo kod mene“. Odmah sam otišao u policijsku stanicu s djetetom i prijavio. Policija me je odvela u Hitnu u Cazin, iz Hitne sam otišao u Bihać na ljekarsko, gdje smo uradili nalaze. Prijavio sam slučaj 31. 10., u petak veče, u subotu su nas pustili iz bolnice, 1. 11., sve piše u nalazima – dodao je Redžić, koji tvrdi da su djeca njegove komšinice također imala modrice i ispisala ih je iz tog vrtića.

Faksimil nalaza s Urgentnog centra. Avaz

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona za „Avaz“ je potvrđeno da su imali zaprimljenu prijavu o slučaju.

– Istraga je u toku. Budući da je dijete u pitanju, ne možemo davati više informacija. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva provode se istražne radnje s ciljem utvrđivanja stvarnog i činjeničnog stanja. Postupajući tužilac provodi istražnje radnje i nalaže nama dalji tok vođenja istrage. Vrtić je registriran kao obrt – rečeno je za naš medij.

Za sada nije poznato da li su vaspitačice ispitane, a ako i nisu, iz MUP-a navode da će vjerovatno biti i to dio istrage.

Time treba da se bave naše službe

Komentirajući ovaj slučaj za „Avaz“, profesorica razredne nastave Amila Brajlović-Zukanović ističe da je uloga odgajatelja/vaspitača vrlo bitna.

– Mislim da ako dođe do, ne daj Bože, nekog nasilja u nekoj odgojnoj grupi ili razredu, odjeljenju, ipak time treba da se bave naše službe, pravne i osobe koje trebaju da provjere takve vrste informacija. Iskreno se nadam da se takve stvari (op.a. maltretiranje djece) ne dešavaju. Ne bi trebale da se dešavaju, nikada nigdje ni u roditeljskim, a ni u odgojno-obrazovnim ustanovama. Svi prosvjetni radnici bi trebali biti psihički i fizički zdrave osobe koje rade s djecom i koje su u odgojnim grupama – objasnila je Brajlović-Zukanović.

Facebook komentari