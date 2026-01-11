Gdje su milijarde od poreza: Nikad više para, a život nikad teži

Uprava za indirektno oporezivanje BiH u 2025. godini prikupila je najveći iznos indirektnih poreza od osnivanja ove institucije.

Poreski obveznici su u prošloj godini uplatili čak 12,17 milijardi KM, što je za 633 miliona više nego godinu ranije.

Nakon što je obveznicima, koji su ostvarili to pravo, vraćeno 2,2 milijarde KM, korisnici sredstava dobili su 525 miliona KM više nego prethodne godine. Za finansiranje državnih institucija izdvojeno je 1,02 milijardi, FBiH je uplaćeno više od 5,5 milijardi, RS 3,86 milijardi, a Brčko distrktu BiH 310 miliona maraka.

Istražiti tokove

Vrtoglavi rast prihoda najbolje ilustrira podatak da su samo pet godina ranije ukupni prihodi UIO BiH iznosili 7,22 milijarde KM ili blizu 5 milijardi manje nego u 2025. godini.

Dok zbog stalnih poskupljenja građani izdašno pune budžete svih nivoa vlasti, logično pitanje je gdje završavaju te milijarde i zašto njihova svakodnevica nije bar malo lakša.

– Mislim da bi tradicionalni izrazi poput “bure bez dna” ili naučni pojmovi poput “crna rupa” u BiH mogli biti zamijenjeni izrazom “budžet”. Izgleda da nema granica ni maksimalnih iznosa koje budžeti u BiH nisu u stanju “progutati”.

Ostaje nam nada da će jednog dana neki istražni organi otkriti, a sudski procesuirati gdje su “nestale” silne milijarde javnih prihoda proteklih godina i decenija – komentira za “Avaz” ekonomski analitičar Igor Gavran.

Dodaje da je teško objasniti zašto ni ovakav priliv prihoda nije dovoljan da zaustavi vlasti u “manijakalnom trendu zaduživanja i rasipanja novca”, pa čak ni da osigura čišćenje snijega ili pražnjenje kontejnera.

– Svako poskupljenje im povećava javne prihode, koje oni doživljavaju kao vlastite. U kriznim situacijama poput ove, koju nesposobnim vlastima uzrokuje čak i par desetaka centimetara snijega, najbolje se vidi koliko se novac nenamjenski troši i koliko se rast javnih prihoda ama baš nimalo ne prenosi na poboljšanje javnih usluga građanima i privredi – ističe Gavran.

Novac isparava

Profesor na Internacionalnom univerzitetu Burch Sanel Halilbegović kaže za “Avaz” da novac “isparava” na ekstremno veliki državni i administrativni aparat i javne nabavke.

– Niko ne razmišlja da upravo u ovim vremenima, kada je inflacija dosta visoka i kada bi trebalo ekstra prihode usmjeriti u razvoj ekonomije, pogotovo zato što BiH pati od strukturne inflacije. Struktura naše ekonomije je katastrofalna. Nikakva proizvodnja, poljoprivreda, stočarstvo … novac se treba usmjeriti tamo, ali će on, nažalost, biti usmjeren na kojekakve tendere, plate i daljnje umrtvljavanje realnog sektora koji sve ovo finansira – kaže Halilbegović.

Sistem “protočnog bojlera”

Halilbegović upozorava na bespotrebna zaduženja u eri rekordnih prihoda, te da je finansijski sistem zasnovan na principu “protočnog bojlera”.

– Nikakve multiplikacije tog novca nema. Počevši od sistema PIO, koji je klasični protočni bojler, pojačan sistemom zaduživanja, što se maskira kroz ukupan budžet. Ovi rekordi nisu rezultat efikasnog upravljanja od Vlade, već inflacije, pa se i ne bori protiv nje, jer Vladi odgovara što je moguće dugotrajnija i veća inflacija – ističe profesor Halilbegović.

