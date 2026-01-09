Porezna uprava FBiH objavila podatke o naplati javnih prihoda, broju zaposlenih i fiskalnom prometu u 2025. godini

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine saopćila je da je naplata javnih prihoda u 2025. godini nastavila rastući trend. Porezni obveznici u tom periodu, od januara do decembra 2025. godine, uplatili su rekordnih 8,77 milijardi KM javnih prihoda.

Ovaj iznos veći je za 821,6 miliona KM ili 10,34 posto u odnosu na isti period 2024. godine.

Rast broja poslovnih subjekata

Prema podacima Porezne uprave, na dan 31.12.2025. broj aktivnih poslovnih subjekata, uključujući poslovne jedinice i podružnice, iznosio je 134.788. To je rast u odnosu na 31.12.2024., kada je bilo 131.711 aktivnih subjekata.

U periodu januar–decembar 2025. izvršeno je ukupno 5.921 inspekcijski nadzor, što je za 1.843 više u poređenju s istim periodom prethodne godine.

Podaci o zaposlenima

Na kraju 2025. godine u Federaciji BiH bilo je zaposleno 545.409 osoba. Među njima, 176.664 radnika bilo je mlađe od 35 godina, dok je 368.745 imalo više od 36 godina.

Od ukupnog broja zaposlenih, 302.625 su muškarci, a 242.784 žene.

Fiskalni uređaji i promet

Na području Federacije BiH instalirano je ukupno 110.286 fiskalnih uređaja, što je za 4.623 uređaja više nego na kraju 2024. godine.

Ukupan promet evidentiran preko ovih uređaja u decembru 2025. godine iznosio je oko 7,13 milijardi KM, što je za oko 504 miliona KM više nego u decembru 2024.

U toku cijele 2025. godine zabilježen je promet od preko 75,45 milijardi KM, što predstavlja rast od 7,94 posto u odnosu na 2024. godinu, kada je promet iznosio gotovo 69,9 milijardi KM, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Facebook komentari