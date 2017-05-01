Biznis

Cijena zlata snažno porasla zbog geopolitičkih tenzija

Objavljeno prije 25 minuta

Cijena zlata zabilježila je snažan rast od 2,1 posto u ponedjeljak u odnosu na kraj prošle sedmice, usljed pojačanih geopolitičkih tenzija na globalnom nivou.

 Zlatne poluge - Ilustracija / Avaz.ba

Unca zlata iznosila je jutros 4.421 dolar (oko 3.780 eura), što predstavlja povećanje od oko 90 dolara po unci u periodu od petka do ponedjeljka.

Rast cijena plemenitih metala uslijedio je nakon eskalacije tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele (Venezuele), nakon što je Vašington (Washington) u subotu izveo vojnu operaciju tokom koje su zarobljeni predsjednik Venecuele Nikolas (Nicolas) Maduro i njegova supruga, te prebačeni u SAD radi suočavanja s krivičnim optužbama.

Američka vojna akcija u Venecueli, kao i prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) upućene drugim državama, dodatno su povećale zabrinutost investitora, što je dovelo do povećane potražnje za zlatom kao sigurnim utočištem.

Tokom prošlog mjeseca zlato je dostiglo rekordnu cijenu od 4.525,96 dolara po unci.

Rast je zabilježila i cijena srebra, koja je u ponedjeljak porasla za 3,94 posto, dosegnuvši vrijednost od 75,5 dolara po unci.


