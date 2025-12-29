Čeka li nas i slom transportne industrije

Godinu na izmaku obilježila je grčevita borba bh. prijevoznika za opstanak, a početak naredne trebao bi voditi ka konačnom raspletu kada je o primjeni evropskog pravila 90/180 riječ. Početak pune primjene elektronskog sistema kontrole ulaska i izlaska (EES) u prostor EU najavljen je za 10. april, ali bi se prijevoznici s posljedicama mogli suočiti već u januaru.

Najavljuju da bi kompletan transport između Zapadnog Balkana i EU mogao biti zaustavljen, te najavljuju nikad radikalnije proteste, kako bi još jedanput pokušali da se izbore za pravo na rad u BiH i Srbiji. Prije nego što se hiljadama prijevoznika koji su već otišli u zemlje EU, sa svojim firmama i voznim jedinicama priključe i ostali.

Protok roba

– S grupacijom iz Srbije, ako do tada ne bude rješenja, 15. januara imamo sastanak u Beogradu, na kojem ćemo za 26. januar najaviti kolektivne proteste i blokadu granica i carinskih terminala. Sve će stati u tom momentu. Nećemo dozvoliti stranim prevoznicima da uđu u Bosnu, dok će protok roba unutar BiH ići normalno – kazao nam je predsjedavajući Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta pri VTK BiH Žarko Brković.

Podsjetimo, profesionalni vozači iz BiH i ostatka regiona tretiraju se kao turisti, kojima je u EU dozvoljen boravak u trajanju od 90, tokom perioda od 180 dana. U slučaju nepoštivanja ovog pravila izloženi su privođenjima i finansijskim sankcijama, ali i zabranama ulaska u zemlje Šengena.

– Već imam firmu u Sloveniji, ali nije poenta seliti firmu. Gotovo 250 firmi je otišlo. Prema ovom pravilu, naši vozači pravo na rad imaju samo šest mjeseci u godini, s tom platom on ne može da živi. Dakle, jedan vozač bi trebao voziti tri mjeseca, pa odmarati, a mi bismo praktično trebali imati duple posade. Ja imam 36 voznih jedinica i 36 vozača, pa bih trebao imati još toliko, a to je nemoguće – pojašnjava Brković.

Proljetno zasjedanje

Iz Konzorcijuma “Logistika BiH” ranije su upozorili da nas očekuje velika seoba prijevozničkih kompanija u Sloveniju, Hrvatsku i druge zemlje, te da je ona potpuno legalna, logična i ekonomski opravdana.

Koordinator Velibor Peulić kaže da, uprkos višemjesečnim najavama, sastancima i javnim obećanjima, uključujući i razgovore s Martom Kos, jedini zvanični odgovor Brisela je da će se rješenja za prijevoznike iz BiH i Zapadnog Balkana razmatrati na proljetnom zasjedanju iduće godine.

– Sada, prvi put u historiji, ne sele se samo narodi, već selimo i kapacitete. Ovaj put, seoba nije posljedica ratova, nego administrativnog gušenja prava na rad, ignorisanja realnosti na terenu i sistemskog ugrožavanja egzistencije profesionalnih vozača. To je seoba izazvana papirologijom, ne oružjem. Evropski domicilni prevoznici bit će direktno ugroženi, robni tokovi će se preusmjeriti, cijene transporta rastu za 35 posto, a ekonomske posljedice bit će dugoročne. Došli smo do trenutka kad se moramo suočiti s činjenicom da je iscrpljen svaki demokratski mehanizam u borbi da zaštitimo pravo na rad prevoznika iz država koje nisu članice EU – ističe Peulić.

