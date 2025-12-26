100 najbogatijih poslovnih ljudi u regionu: Bh. biznismen Senad Džambić narušio dominaciju srpsko-hrvatskog tandema

Sto najbogatijih poslovnih ljudi u regionu uvećalo je svoje bogatstvo za oko dvije milijarde eura u samo godinu dana, pokazuje ovogodišnje regionalno istraživanje koje su zajednički sproveli beogradski magazin Nedeljnik, dnevnik Oslobođenje, slovenački Finance sa portalom Finance Manager, hrvatski nedeljnik Lider i sjevernomakedonski ekonomski portal Kapital.

Prema podacima istraživanja, regionalni trend rasta bogatstva prati i globalna slika, prenosi Indikator.ba.

– Još jedna godina, još jedan set rekorda za klasu milionera i milijardera – ističe novinar Miša Brkić, koji je vodio regionalno istraživanje.

U odnosu na kumulativni BDP regiona, poslovni ljudi iz Hrvatske nose 39 posto ukupnog bogatstva, dok su biznismeni iz Srbije odmah iza sa 38 odsto. Slijedi Bosna i Hercegovina sa 12 posto, Sjeverna Makedonija sa sedam, dok Crna Gora učestvuje sa četiri odsto.

Brkić ocjenjuje da većina velikih kompanija u regionu nastavlja da raste uprkos krizi, i to bez dramatičnih oscilacija.

– Nije to spektakularan rast, ali nema ni velikih padova, osim možda kod jednog ili dva slučaja. Ova lista ponovo potvrđuje tezu da su velike kompanije anticiklične – one rastu u krizi – kaže Brkić.

Za razliku od razvijenih tržišta poput SAD, gdje tehnološke kompanije bilježe snažan rast vrijednosti, u regionu se primjećuje blagi pad bogatstva vlasnika visokotehnoloških firmi. Umjesto njih, i ove godine dominiraju tradicionalni sektori – trgovina i distribucija, poljoprivreda, građevinarstvo i nekretnine, kao i igre na sreću.

– Kompanije koje su se probile zahvaljujući inovacijama i dalje su izuzetak, a ne pravilo – ističe Brkić, uz napomenu da se čak i u Sloveniji, nekada lideru tehnoloških inovacija, primjećuje zamor tog modela rasta.

Na ovogodišnjoj Listi 100 najbogatijih najviše je poslovnih ljudi iz Srbije – ukupno 48. Nakon dvogodišnje dominacije hrvatskih biznismena, na sam vrh liste vratio se Miroslav Mišković, vlasnik Delta holdinga, koji je ponovo proglašen za najbogatijeg čovjeka u regionu. Na drugom mjestu nalazi se porodica Kostić, vlasnici MK grupe.

Među prvih deset najbogatijih, četiri su biznismena iz Srbije, a šest iz Hrvatske. Ukupno bogatstvo srpske četvorke procjenjuje se na 9,8 milijardi eura, dok šestorica iz Hrvatske zajedno imaju oko 10,9 milijardi eura.

Prvi koji narušava dominaciju srpsko-hrvatskog tandema na listi jeste Senad Džambić iz Bosne i Hercegovine, koji zauzima 21. mjesto. Zanimljiv je i podatak da četvorica najbogatijih Crnogoraca zajedno vrijede koliko jedan – Filip Cepter.

– Veličina tržišta igra presudnu ulogu u formiranju bogatstva – zaključuje Brkić. Prema njegovim riječima, hrvatski poslovni ljudi imaju stratešku prednost pristupa tržištu Evropske unije, što objašnjava zašto je njihov fokus prije svega evropski, a tek potom regionalni.

U odnosu na prošlogodišnju listu, na samom vrhu ovogodišnje nema promjena, Silvio i Robert Kutić i Izabel Jelenić, vlasnici hrvatskog Infobipa, ostali su prvi, njihova imovina je na 3.097.663.106 eura. Infobip je softverski div i prvi hrvatski jednorog (startup koji vrijedi više od milijardu dolara). Braća Kutić i Jerinić su ga osnovali 2006., od 2020. suvlasnik Infobipa je i investicioni fond One Equity Partners koji je uložio 200 milona dolara. Infobip je, kažu analitičari, jedna od deset najbrže rastućih B2B SaaS kompanija na svijetu, koja je od nula do 100 miliona dolara prihoda narasla za samo sedam godina. Usluge ove kompanije koristi 370 banaka, Infobip ima više od 300.000 klijenata među kojima su WhatsApp, Viber, Telegram, Costco, Virgin Megastore, Strava, Uber, Unilever, Zendesk, Burger King…

Novina na ovogodišnjoj listi je da je BiH dobila svog prvog milijardera u eurima. Imovina Senada Džambića za godinu dana narasla je sa 892.192.550, koliko je bila 2023. na 1.100.130.112 eura ove godine. Njegova Bingo grupa je kompanija koja u svom portfoliju ima biznise maloprodaje i agroindustrije, a samo Bingo eksport-import zapošljava više od 8.000 radnika. Trojica braće Džambić počeli su da se bave proizvodnjom meda 1985. Senad je prije rata u BiH radio kao rudar, ali je imao bilijare, flipere i poker-aparate. Tako je nastala firma Bingo, koja je dobila ime po asocijaciji na početni posao. Tajnu svog poslovnog uspeha Senad Džambić je opisao u rečenici: “Sve što zaradim, odmah i investiram”.Očekivano, a rekli bi i standardno, među bh. biznismenima Džambića slijedi porodica Hastor (ASA invest, Establish 702.711.717) koja je ove godine na 37. mjestu regionalne liste. I 38. i 39. na listi su iz BiH – Svjetlan Stanić (Stanić grupa 687.045.700) i Petar Ćorluka (Violeta 685.396.128).

Porodica Kožul (TT Kabeli, 571.615.962) je 48., Mirko Risović (Tropic, 448.272.015) je 58., 60. je porodica Bogdan (FEAL, 443.657.239), 61. Izudin Ahmetlić (Hifa Oil 433.626.722), a Hamed Ramić (Euro-asfalt, 404.132.322) je 65. Na ovogodišnjoj regionalnoj Top 100 listi iz BiH su 78. porodica Grbešić (MEPAS, 321.097.314), 79. porodica Gudelj (FIS, 318.868.934), te 90. Drago Malinović (Komerc Mali, 264.721.312).

Vrijedi, inače, zabilježiti da je najbogatiji Makedonac 32. na listi. On je Živko Mukaetov (Alkaloid) i imovina mu je procijenjena na 784.183.300 eura.

