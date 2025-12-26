Minimalna plata u RS za osobe s fakultetskom diplomom u narednoj godini 1.450 KM

Vlada Republike Srpske utvrdila je najnižu platu u Republici Srpskoj za 2026. godinu u bruto iznosu od 1.476 KM, odnosno u neto iznosu od 1.000 KM.

Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine utvrđena je u bruto iznosu od 1.558 KM, odnosno u neto od 1.050 KM.

Bruto iznos najniže plate za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine je 1.672 KM, odnosno neto iznos od 1.100 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno više obrazovanje utvrđena je u bruto iznosu od 2.081 KM, odnosno u neto iznosu od 1.350 KM.

Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno visoko obrazovanje utvrđuje se u bruto iznosu od 2.245 KM, odnosno u neto iznosu od 1.450 KM.

Podsjećamo, u Federaciji BiH Savez samostalnih sindikata je također tražio uvođenje diferencirane minimalne plaće u skladu sa stepenom obrazovanja, no njihovim zahtjevima se nije udovoljilo. Minimalna plaća u FBiH u 2026. godini bi trebala iznositi 1.027 KM.

