Poljoprivreda ZDK ulazi u 2026. s rekordnim poticajima, sredstva udvostručena u dvije godine

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) planira u 2026. godini ukupna ulaganja u iznosu od 9.700.000 KM, što predstavlja dvostruko veći budžet u odnosu na period prije mandata aktuelne Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Resorni ministar Jasmin Čajić kaže da ovaj iznos potvrđuje strateško opredjeljenje Vlade i Ministarstva za kontinuiranu podršku poljoprivrednicima i očuvanje poljoprivrednog zemljišta.

– Od ukupnog planiranog budžeta 7.700.000 KM namijenjeno je za Program poticaja u poljoprivredi, s ciljem jačanja domaće proizvodnje, modernizacije farmi, povećanja konkurentnosti i stabilnosti prihoda poljoprivrednika, a 2.000.000 KM predviđeno za programe zaštite, uređenja i održivog korištenja poljoprivrednog zemljišta, s posebnim fokusom na očuvanje plodnosti u okolnostima urbanizacije i infrastrukturnih projekata – ističe ministar Čajić.

Dodaje da je cilj ovih ulaganja da se poljoprivreda Zeničko-dobojskog kantona učvrsti kao razvojni potencijal i ekonomski značajna oblast, čime se doprinosi sigurnosti hrane, stabilnosti prihoda poljoprivrednika i očuvanju prirodnih resursa, saopćeno je iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK.

Facebook komentari