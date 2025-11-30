Ministarstvu finansija i trezora BiH naloženo da onemogući isplatu dnevnica

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatražio je od Ministarstva finansija i trezora BiH da u roku od 60 dana pripremi izmjene i dopune Odluke o načinu ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za službeno putovanje.

Ovim izmjenama potrebno je jasno i nedvosmisleno definisati način obračuna dnevnica za službena putovanja u situacijama kada pripadajuće dnevnice zaposlenom isplaćuje druga organizacija ili institucija. Također, Ministarstvo finansija i trezora BiH zadužuje se da uredi i pitanje troškova službenih putovanja kada se zaposleni upućuju na duži period na stručno obrazovanje, usavršavanje ili obuku.

Ured za reviziju institucija BiH ukazao je da je neophodno da Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine podzakonskim aktom jasno definiše način obračuna dnevnica za slučajeve kada naknadu isplaćuje druga organizacija ili institucija.

– Prethodnih godina konstatovali smo da su postojala različita tumačenja i postupanja budžetskih korisnika – institucija Bosne i Hercegovine – u pogledu isplate 30 posto dnevnice od poslodavca u situacijama kada druga organizacija ili institucija (organizator putovanja) isplaćuje naknadu za službeno putovanje zaposlenog, koja obuhvata dnevnice, smještaj, troškove prevoza i ostale troškove – navodi se u izvještaju.

Prema postojećoj odluci, pod dnevnicom za službeno putovanje podrazumijeva se naknada za ishranu na službenom putovanju, koja se umanjuje za 70 posto ukoliko je zaposlenom osigurana besplatna ishrana (najmanje dva obroka).

– Važno je naglasiti da je Sud BiH u jednoj od presuda po ovom pitanju naveo da dnevnica kao naknada stvarnih troškova ne pripada zaposleniku istovremeno i od poslodavca i od organizatora putovanja, odnosno ne može biti isplaćena dvostruko – upozorio je Ured za reviziju institucija BiH.

Ured je naveo da je Ministarstvo finansija i trezora BiH poslalo dopis svim budžetskim korisnicima, dajući tumačenje prema kojem zaposleni upućen na službeni put ima pravo na 30 posto pripadajuće dnevnice u slučaju kada organizator putovanja plaća troškove ishrane – bilo u novcu, bilo kroz osiguranu ishranu (najmanje dva obroka).

– Smatramo, međutim, da Ministarstvo nije uzelo u obzir činjenicu da isplata dnevnica iz dva izvora po istom osnovu nije prihvatljiva, te shodno tome nije podzakonskim aktom definisalo način obračuna i isplate dnevnica u slučajevima kada troškove dnevnica u potpunosti pokriva organizator događaja na koji zaposleni putuje – navodi Ured za reviziju.

Prema podacima Ureda, prošle godine je za troškove službenih putovanja utrošeno 17.328.081 KM, što je za 1,6 miliona KM više u odnosu na godinu ranije.

