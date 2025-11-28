Biznis

Lakić: Pokrenuta međuresorna komisija za rješavanje dugogodišnjih problema Krivaje

Objavljeno prije 21 minuta

Komisija će svoj rad intenzivirati u narednim danima, a novi sastanak s radnicima zakazan je za kraj iduće sedmice kada će biti predstavljeni prvi nal

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak s predstavnicima bivših radnika nekadašnjeg privrednog giganta Krivaja iz Zavidovića na kojem je dogovoreno da se odmah pristupi formiranju međuresorne komisije koja će izvršiti detaljnu analizu trenutnog stanja i pripremiti prijedloge održivih i pravednih rješenja za dugogodišnje probleme te kompanije.

Komisija će svoj rad intenzivirati u narednim danima, a novi sastanak s radnicima zakazan je za kraj iduće sedmice kada će biti predstavljeni prvi nalazi i prijedlozi.

Vlada Federacije BiH je do sada osigurala više od 10 miliona KM za uvezivanje staža radnika Krivaje, a Ministarstvo nastavlja raditi na pronalaženju dugoročnih, sistemskih rješenja kako bi se konačno zatvorila ovo teško poglavlje.

– Današnji sastanak potvrdio je jasno opredjeljenje premijera Nermina Nikšića, Vlade FBiH i Ministarstva da radnici Krivaje neće biti prepušteni sami sebi, te da će se zajedničkim naporima doći do rješenja – naglasio je ministar Lakić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.


