Američke berze pod pritiskom: Pad dionica zbog rastućih sumnji u profitabilnost umjetne inteligencije

Ono što je u četvrtak izgledalo kao dan koji će donijeti rast vrijednosti dionica, pretvorilo se u nagli pad, jer su investitori pokazali sve jači skepticizam prema dugoročnoj održivosti buma vještačke inteligencije i istovremeno smanjili očekivanja da će Federalne rezerve (Federal Reserve) pružiti podršku tržištu, piše američki NBC (NBC News).

Tehnološki orijentisani Nasdaq potonuo je za 2%, dok je široki indeks S&P 500 oslabio više od 1,5%. Dow Jones Industrial Average, koji obuhvata 30 ključnih dionica, završio je dan sa padom od skoro 390 bodova – uprkos tome što je ranije tokom dana bio u plusu za čak 700 bodova.

Veliki gubici

Kriptovalute su takođe pretrpjele velike gubitke: Bitcoin je pao ispod 87.000 dolara do kasnog poslijepodneva, samo nekoliko sedmica nakon što je dostigao svoj vrhunac iznad 120.000 dolara.

Ovaj iznenadni preokret dodatno je pojačao nelagodu u već nestabilnoj ekonomiji u kojoj domaćinstva i dalje osjećaju teret uporne inflacije i znakova slabijeg tržišta rada. Budući da se značajan dio potrošnje – glavnog motora ekonomije – sada oslanja na imućnija domaćinstva, duži pad tržišta mogao bi imati ozbiljnije posljedice.

– Ne morate imati najveći balon u historiji da biste vidjeli skupu berzu i njen kasniji pad – rekao je Met Mejli (Matt Maley), glavni tržišni strateg u kompaniji Miler Tebek (Miller Tabak).

Rano u četvrtak rasle su nade investitora, jer je novi izvještaj o zaposlenosti pokazao bolje rezultate od očekivanog, što je sugerisalo otpornost ekonomije. Štaviše, dionice su već prije otvaranja berzi djelovale spremne za rast nakon što je Nvidija (Nvidia), proizvođač čipova koji se smatra ključnim pokretačem razvoja vještačke inteligencije, objavila snažne prihode i dobit u posljednjem kvartalu.

Nagli pad

Ipak, već oko podne tržišta su počela naglo da tonu. Solidan izvještaj o zaposlenosti za septembar smanjio je vjerovatnoću da će Federalne rezerve već u narednom mjesecu sniziti kamatne stope. Niže kamate obično povećavaju ulaganja u dionice, jer investitorima ostaje više novca koji mogu usmjeriti na tržište.

– Široki oporavak zaposlenosti smanjuje rizik od rasta nezaposlenosti. Više ne očekujemo smanjenje kamata FED-a u decembru – napisali su analitičari Morgan Stenlija (Morgan Stanley) u bilješci objavljenoj prije podne.

Pad tržišta pojačala je i sve veća zabrinutost u vezi s vještačkom inteligencijom – odnosno pitanjem da li će kompanije koje masovno kupuju čipove poput Nvidijinih zaista ostvariti očekivane profite. Sumnje je dodatno pojačala objava na mreži X koju je napisao Majkl Bari (Michael Burry), poznat po filmu „The Big Short“.

– Samo zato što se nešto koristi ne znači da donosi profit – upozorio je.

Rasprodaja bitcoina

U isto vrijeme, nastavak rasprodaje bitcoina dao je nekim investitorima signal da mali i dnevni trgovci – grupa koja je često „kupovala padove“ – sada možda koleba.

– Ne mislim da smo prešli iz bikovskog u medvjeđi sentiment. Rekao bih da smo kratkoročno prešli u ravnotežno tržište. Mnogo će zavisiti od toga hoće li raspoloženje nastaviti slabiti – izjavio je Stiv Sosnik (Steve Sosnick), glavni strateg u finansijskoj grupi Interaktiv Brokers (Interactive Brokers).

Tržište dionica već sedmicama pokazuje trend slabljenja. Nakon novih gubitaka, S&P 500 se spustio na najniži nivo od septembra.

Dugo očekivani izvještaj o zaposlenosti za septembar, koji je potvrdio da je američka ekonomija dodala snažnih 119.000 radnih mjesta, djelovao je ohrabrujuće – iako je stopa nezaposlenosti porasla sa 4,3% na 4,4% zbog priliva oko 450.000 novih radnika na tržište rada. Ekonomisti to tumače kao znak da prilike za zapošljavanje i dalje postoje, uprkos brojnim otkazima u kompanijama.

Otpuštanje radnika

Neposredno prije objave izvještaja, Verajzon (Verizon) je obavijestio zaposlenike da planira otpustiti 13.000 radnika, odnosno oko 13% svoje radne snage.

Kompanija se tako pridružila nizu velikih poslodavaca – uključujući Amazon, General Motors, IBM, Microsoft, Paramount, Target i UPS – koji najavljuju ukidanje desetina hiljada radnih mjesta.

Nekoliko Trampovih pisama ponovo potreslo američke berze

Detalji izvještaja o zaposlenosti, koji se odnosio na period prije mogućeg gašenja vlade, pokazali su mješovitu sliku:

– u proizvodnji je izgubljeno 6.000 radnih mjesta

– u sektoru transporta i skladištenja izgubljeno je 25.300 radnih mjesta

– rast plata se usporio

– brojevi za juli i august revidirani su naniže

Rast zaposlenosti bio je uglavnom koncentrisan u zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj pomoći i ugostiteljstvu.

