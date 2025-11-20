Poreska uprava zapečatila 17 objekata i izrekla kazne u visini od 409.800 KM

Poreska uprava FBiH jučer je provela 297 inspekcijskih nadzora na području Federacije i utvrdila da 38 posto kontrolisanih poreznih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonskim propisima.

Kontrolama su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnosti u oblasti ugostiteljstva, priređivanja igara na sreću klađenjem, građevine, trgovine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti.

Prema preliminarnim rezultatima provedenih inspekcijskih nadzora u toku kontrola inspektori su zatekli 827 prijavljenih i 89 neprijavljenih radnika.

Otkriveno je 12 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, sedam poreznih obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 66 poreznih obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja i nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja zapečaćeno je 17 objekata i u 113 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 409.800 KM.

U jednom slučaju u Unsko-sanskom kantonu inspekcijski nadzor završen je uz asistenciju pripadnika Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova, saopćeno je iz PUFBiH.

