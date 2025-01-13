Cyber Security Summit 2025 u Sarajevu: Jačati svijest o cyber sigurnosti u BiH

Cyber Security Summit 2025, najveći regionalni događaj posvećen cyber sigurnosti, počeo je danas u Sarajevu, okupljajući stručnjake iz javnog i privatnog sektora, predstavnike institucija, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i civilnog društva.

Predsjednik Udruženja e-Transformacija Semir Dedić rekao je da se na petom izdanju Samita očekuje između 400 i 500 učesnika, naglašavajući važnost ovakvih događaja zbog slabog stanja cyber sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

– Ovakav samit je potreban, jer situacija cyber sigurnosti u BiH nije dobra. Bosna i Hercegovina je pri dnu ljestvice kada govorimo o parametrima online sigurnosti i blagostanja. Smatramo da upravo ovakvim skupovima, edukacijama i podizanjem svijesti možemo doprinijeti da to više ne bude tako – rekao je Dedić.

Istakao je da je fokus ovogodišnjeg izdanja na edukaciji i jačanju svijesti o važnosti cyber sigurnosti, kao i okupljanju ključnih aktera, institucija, kompanija i civilnog sektora, kako bi zajednički analizirali stanje i razgovarali o rješenjima.

– Ljudi kod nas u velikoj mjeri nisu ni svjesni da se trebaju zaštititi u online prostoru. Nisu svjesni rizika, od krađe naloga na društvenim mrežama do ozbiljnih finansijskih prevara. Želimo napraviti prve korake u društvu i raditi na edukaciji kako biti siguran u digitalnom okruženju – dodao je Dedić.

Podršku Samitu izrazio je i Jens Elsner, programski direktor GIZ-ovog Programa za održivi ekonomski razvoj i promociju zapošljavanja u BiH, koji podržavaju Evropska unija i Njemačka.

– Sretni smo da smo ovdje i uvijek spremni podržati skupove poput ovog Samita cyber sigurnosti u Sarajevu. Radujemo se da vidimo nova rješenja i želimo svim učesnicima konstruktivan i uspješan rad – rekao je Elsner.

Cyber Security Summit 2025 ove godine stavlja poseban fokus na otpornost digitalne ekonomije, upravljanje cyber rizicima, razvoj stručnjaka za IT sigurnost, regionalnu saradnju i regulatorni okvir Evropske unije.

Učesnike očekuju panel diskusije, keynote predavanja, radionice i paralelni programi posvećeni inkluziji.

Kroz keynote govore, panel diskusije i radionice, učesnici će istražiti kako se države, kompanije i pojedinci mogu pripremiti za nove prijetnje koje donosi era vještačke inteligencije i brze digitalne transformacije.

Poseban dio programa posvećen je međunarodnoj i regionalnoj saradnji, kako zemlje Zapadnog Balkana i partneri iz EU-a mogu uspostaviti zajedničke standarde, mehanizme i odgovore na sve složenije prijetnje u digitalnom prostoru. Biće predstavljeni primjeri uspješnih projekata i inicijative za jačanje kapaciteta u oblasti cyber odbrane i zaštite podataka.

Samit predstavlja ključnu platformu za razmjenu znanja i izgradnju snažnijeg i otpornijeg ekosistema cyber sigurnosti u Bosni i Hercegovini i regionu.

