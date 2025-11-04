Ryanair ukida papirne karte i prelazi na potpuno digitalni sistem

Ryanair će od srijede zahtijevati od putnika da koriste digitalne avio karte generisane putem službene aplikacije kompanije, čime će papirne karte trajno biti ukinute.

Evropska niskobudžetna aviokompanija saopštila je da putnici sada moraju preuzeti digitalne karte putem mobilne aplikacije. Bez karte na telefonu ili tabletu, putnici neće moći proći sigurnosnu kontrolu niti se ukrcati na avion, javlja dpa.

Direktor Ryanaira Michael O’Leary rekao je da očekuje ‘određene početne poteškoće’, ali je u intervjuu za britanski Independent istakao da već više od 80 posto putnika koristi aplikaciju.

Kompanija navodi da je ova promjena dio digitalne strategije s ciljem pojednostavljenja prijave na let i smanjenja uticaja na okoliš. Inicijativa bi mogla uštedjeti više od 300 tona papirnog otpada godišnje, saopšteno je.

U slučaju da putnik izgubi telefon ili mu se isprazni baterija, može besplatno dobiti kartu na aerodromu prije sigurnosne kontrole. Ako se to desi nakon kontrole, osoblje će mu pomoći jer su svi podaci već pohranjeni u sistemu Ryanaira. Kompanija, međutim, naglašava da je najvažnije da se putnici prijave online prije leta.

Putnici koji to ne urade mogu dobiti odštampanu kartu na aerodromu, ali uz dodatnu naknadu – od 30 eura u Španiji i 40 eura u Austriji, do 55 eura u ostatku EU i Velikoj Britaniji.

Putnici koji nemaju pametni telefon i dalje mogu dobiti papirnu kartu na aerodromu, pod uslovom da su se prethodno prijavili putem Ryanairove web stranice.

