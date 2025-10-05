Ponuda za posao koja se (ne) odbija: Plata 1300 eura, 2 slobodna dana, a pola smjene sjediš

U vremenima kada mnogi odlaze trbuhom za kruhom, jedna ponuda za posao izazvala je pozornost na društvenim mrežama.

Caffe bar “Oprah” na Klisu traži konobara ili konobaricu, nudi ugovor na neodređeno, plaću od 1300 eura čisto, dva slobodna dana u toku sedmice i, kako navode u oglasu – posao bez stresa.

– Posao gdje doslovno pola smjene odmaraš – da, sjediš, gledaš u zrak ili mobitel (dok god ne smeta) – stoji u oglasu, koji je napisan nesvakidašnje iskreno i duhovito.

– Jutarnja smjena je od 6 do 14 sati od ponedjeljka do subote, a nedjeljom od 7 do 14 sati. Popodnevna smjena je od 14 do 23 sata, ali često završi i ranije. Radi se u kolektivu koji ne davi, uz šefa koji ne viče (dok god radiš svoje) – stoji u oglasu.

Od budućih zaposlenika se očekuje da budu normalni, da dolaze na posao na vrijeme i odrade sve što treba i kad treba. Iskustvo je bitno – koliko-toliko.

Šef, dodaje se, ne viče, kolektiv je opušten, a bonus bodovi idu onima koji znaju baciti foru ili podnijeti puno kafe i smijeha.

Ipak, unatoč uvjetima koji zvuče kao rijetkost u ugostiteljstvu, vlasnik se suočava s istim problemom kao i mnogi poslodavci u Dalmaciji – radnika jednostavno nema.

– Potražnja za poslom nije velika. Slabo mi se javljaju radnici, zapravo jedini koji su ozbiljno zainteresirani za posao su strani radnici, ali ne želim strane radnike. Hrvati – slabo. Uglavnom razmijenimo jednu-dvije poruke i na tome sve ostane – objašnjava nam Ante Smodlaka, vlasnik kafića za Slobodnu Dalmaciju.

Facebook komentari