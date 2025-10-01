Biznis

Trgovanje na Sarajevskoj berzi obilježeno skromnim prometom od 12.495,26 KM

Objavljeno prije 2 sata

Najveći dio prometa zabilježen je dionicama Solane d.d. Tuzla, u iznosu od 11.978 KM

Trgovanje na Sarajevskoj berzi danas je obilježeno skromnim prometom od 12.495,26 KM, a prometovano je 335 dionica u dvije transakcije.

Najveći dio prometa zabilježen je dionicama Solane d.d. Tuzla, u iznosu od 11.978 KM. Cijena dionice porasla je za 0,95 posto, na 106 KM, čime je ovaj emitent bio i jedini s pozitivnim pomakom. Dionice Energoinvesta d.d. Sarajevo ostvarile su promet 517,26 KM, uz nepromijenjenu cijenu od 2,33 KM.

Indeksi su zabilježili minimalne pomake: BIFX stagnira, SASX-10 +0,04 posto, SASX-30 +0,03 posto, SASX-BBI bez promjene, dok je SASX-FN porastao 0,08 posto.


