Zatvoreni “Dani berbe maslina u Hercegovini”: Prezentirano tradicionalno branje i prerada ulja

Tradicija i bogatstvo hercegovačkog kraja još jednom su došli do izražaja tijekom dvodnevne manifestacije “Dani berbe maslina u Hecegovini”, koja se ovaj vikend održavala u selu Broćanac u Neumskom zaleđu.

Okupljeni gosti uživali su u prezentaciji tradicionalnog branja maslina, procesu prerade ulja i promociji brenda “Zlatne kapi”, uz bogatu gastronomsku ponudu i druženje u prepoznatljivom hercegovačkom duhu, priopćeno je iz Turističke zajednice (TZ) Neum.

Inače, “Dani berbe maslina u Hercegovini” naziv je dvodnevne manifestacije koja se po prvi put održava u organizaciji Turističke zajednice Neum i Općine Neum.

Istaknuto je kako se maslinarstvo u Hercegovini razvija krupnim koracima.

– Prije desetak godina pod maslinama je bilo samo 80, a već sada na 520 hektara raste 116.000 stabala maslina, a maslinarstvo je ujedno jedna od vodećih poljoprivrednih grana u općini Neum. Sam geografski položaj općine je uz more i klimatski idealan za uzgoj maslina, tako da se masline u Neumu sade i obrađuju od davnina. Ni stogodišnji maslinici ovdje nisu rijetkost – naveli su organizatori manifestacije.

Masline se u Neumu već nekoliko godina prerađuju u lokalnoj uljari u Moševićima, gdje se i održavaju “Dani berbe maslina u Hercegovini”.

