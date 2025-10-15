Ovo su uslovi pod kojima BH Telecom može kupiti Telemach

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 34. sjednici održanoj dnas donijelo Rješenje kojom se ocjenjuje uslovno dopuštenom koncentracija koja nastaje sticanjem direktne kontrole privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo nad privrednim subjektom Telemach BH d.o.o. Sarajevo.

Postupak je vođen u skladu sa Zakonom o konkurenciji BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 48/05, 76/07 i 80/09), a nakon sveobuhvatne analize tržišnih udjela učesnika koncentracije na tržištu pružanja usluga Interneta, fiksne telefonije, te usluga audiovizuelnog sadržaja kao relevantnim tržištima u proizvodnom smislu ove koncentracije na području Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da bi neograničeno provođenje ove koncentracije moglo dovesti do narušavanja tržišne strukture i jačanja dominatnog položaja BH Telecoma, te je predmetnu koncentraciju odobrilo uz ispunjavanje precizno definisanih uslova i obaveza, naloženih kroz šest mjera, koje su učesnici dužni ispuniti kako bi se otklonili negativni efekti predmetne koncentracije na tržišnu konkurenciju u rokovima utvrđenim za njihovo ispunjenje.

U skladu sa Zakonom o konkuerenciji, učesnici koncentracije su obavezni;

Mjera broj 1 – Podnosilac prijave se obavezuje da neće povećavati maloprodajne cijene fiksne telefonije, usluga distribucije audiovizuelnog sadržaja i usluga interneta na području Bosne i Hercegovine, kao i postojećih triple i double paketa, iznad indeksa THCI koji se računa na način: THCI = CPI + X gdje je CPI – zvanični index potrošačkih cijena za BiH (objavljuje ga Agencija za statistiku BiH), a X – korektivni faktor koji odražava stvarne promjene opravdanih troškova poslovanja (OPEX) uz zadržavanje postojeće kvalitete usluga.

Mjera broj 2 – Podnosilac prijave se obavezuje da će svi pretplatnički ugovori sa obaveznim trajanjem o pružanju usluga fiksne telefonije, usluga distribucije audiovizuelnog sadržaja i usluga interneta koji su na snazi u trenutku zaključenja transakcije, ostati na snazi pod uslovima pod kojima su zaključeni sa učesnicima koncentracije do isteka obaveznog trajanja pretplatničkih odnosa. U slučaju promjene uslova ili cijena po kriterijima navedenim u Mjeri 1, koji su nepovoljniji za pretplatnike, pretplatnici imaju pravo na raskid ugovora bez posljedica, u skladu sa primjenjivim sektorskim propisima.

