Džef Bezos o stresu na radno mjestu: Nije to posljedica napornog rada

Džef Bezos (Jeff Bezos), osnivač kompanije Amazon, ima stav o stresu na radnom mjestu, koji je suprotan stavu mnogih ljudi. Naime, uvjeren je da stres nije posljedica napornog rada, već izbjegavanja problema za koje znate da ste ih trebali riješiti.

Znak upozorenja

U intervjuu još iz 2001. je izjavio da je stres uzrokovan prvenstveno nepoduzimanjem u vezi onoga nad čim možete imati određenu kontrolu. Ovo je tada kao novopečeni milijarder, što je postao poslije inicijalne javne ponude (IPO) Amazonovih dionica 1997., izjavio na Samitu Akademije postignuća u San Antoniju. Govorio je o stresu kao znaku upozorenja, a ne kao neizbježnim nusproduktom zahtjevnog rada.

– Dakle, ako shvatim da mi nešto stvara stres, to mi je znak upozorenja. To znači da postoji nešto što nisam u potpunosti identificirao, možda u mojoj svijesti, što me muči, a još nisam ništa poduzeo po tom pitanju” – kazao je Bezos.

Uvjerava da se čak i malim korakom, kao što je telefonski poziv ili slanje e-maila, može značajno smanjiti nivo stresa, čak i prije nego što se riješi osnovni problem.

– Čim identificiram problem i obavim prvi telefonski poziv ili pošaljem prvi e-mail ili uradim bilo šta drugo u svrhu rješavanja tog problema, sama činjenica da se time bavim dramatično smanjuje stres koji je uzrokovan tim problemom, čak i dok nije u potpunosti riješen – naglasio je.

Smatra da je zabluda da stres dolazi od napornog rada.

– Stres ne dolazi od napornog rada. Možete nevjerovatno naporno raditi i voljeti to. Isto tako, možete biti bez posla i nevjerovatno pod stresom zbog toga – ukazao je.

Zatim je napravio razliku između aktivnog i pasivnog pristupa nezaposlenosti.

– Ako ste nezaposleni, ali imate disciplinovan pristup, kao što je niz razgovora za posao itd., radite na tome da to promijenite, bit ćete mnogo manje pod stresom nego ako se samo brinete o tome i ne radite ništa po tom pitanje – dodaje osnivač Amazona.

Istraživanja o upravljanju stresom

Poslovni magazin Fortune piše da su njegovi stavovi u skladu s rezultatima istraživanja o upravljanju stresom. Naime, tim istraživanjima je utvrđeno da je suočavanje s problemom učinkovitije u smanjenju stresa nego od pristupa usmjerenog na emocije, koji podrazumijeva upravljanje osjećajima. Oni koji se suočavaju sa stresom imaju niži nivo stresa i bolje mentalno zdravlje.

S druge strane, odugovlačenje, izbjegavanje problema, na koje Bezos upozorava, povezano je s rastom nivoa stresa, anksioznosti, pa čak i fizičkih zdravstvenih problema.

Mnogi stručnjaci za mentalno zdravlje preporučuju tehnike za suočavanje s problemima na radnom mjestu. To podrazumijeva identifikaciju specifičnih uzroka stresa, “razbijanje” velikih problema i poduzimanje konkretnih koraka. Ovo ne znači da je potrebno ignorirati emocije, već te emocije usmjeriti produktivnim djelovanjem.

