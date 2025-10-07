Biznis

Započela druga faza izgradnje kanalizacije u naselju Bobara, vrijednost radova 480.144 KM

Objavljeno prije 22 minute

U proteklih godinu dana, za projekte izgradnje kanalizacije u naselju Bobara, potpisani su ugovori ukupne vrijednosti 1.296.240 KM

Potpisan je novi ugovor koji označava nastavak važnih infrastrukturnih radova u naselju Bobara, u općini Tomislavgrad, a potpisivanje održano je u petak u prostorijama općine Tomislavgrad.

Ugovor su potpisali općinski načelnik Ivan Buntić i Tomislav Vrdoljak, direktor tvrtke Livnoputovi d.o.o. Livno, čime službeno započinje druga faza izgradnje kanalizacije na ovom području.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 480.144 KM, a obuhvaćaju izgradnju oborinske kanalizacije i fekalnih priključaka na istočnom dijelu naselja Bobara.

Po završetku radova, planirano je asfaltiranje dijela ulica, čime će se značajno unaprijediti komunalna infrastruktura i kvaliteta života stanovnika.

U prethodnom razdoblju završeni su svi radovi na zapadnoj strani naselja, uključujući izgradnju oborinske kanalizacije i priključaka za fekalnu odvodnju.

U proteklih godinu dana, za projekte izgradnje kanalizacije u naselju Bobara, potpisani su ugovori ukupne vrijednosti 1.296.240 KM.


