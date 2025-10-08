Dok potrošačke cijene rastu, a inflacija ubrzava: Građani BiH sve teže pokrivaju osnovne troškove

Dok građani BiH sve teže pokrivaju osnovne troškove, dotle potrošačke cijene rastu, a inflacija ubrzava. Prema posljednjim statističkim pokazateljima, onim za avgust, evidentiran je pad razine cijena u odnosu na prethodni mjesec od 0,2 posto.

Razina inflacije

Međutim, kako kaže dr. sc. Igor Živko, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, to, zapravo, ništa mnogo ne znači, ako znamo da je godišnja razina inflacije, odnosno rast cijena u tom mjesecu u odnosu na isti prošle godine iznosila 4,1 posto.

Definitivno, navodi prof. Živko, ono što rastu cijena najviše pridonosi jesu cijene hrane i bezalkoholnih pića od devet posto u godini, alkohola i duhana od 3,7 posto, dok su ugostiteljske usluge porasle za 7,2 posto. S druge strane, sektori u kojima je u godini zabilježen pad razine cijena su obuća, odjeća i prijevoz.

Tržište hrane

– Uzročnike koji utiču na rast razine cijena kako na tržištu hrane tako na tržištu usluga, prije svega, treba tražiti u odluci o minimalnoj razini plaće koja se prelijeva u konačnu cijenu koju plaćaju potrošači, u rastu cijena električne energije za područja u kojima opskrbu vrši „Elektroprivreda BiH“, a eventualno dalji pritisak ovisit će o sezonskim kretanjima u poljoprivredi, u energetskoj bilanci BiH, odnosno troškovima grijanja i nekim drugim komunalnim uslugama koje sada, zapravo, mogu imati tendenciju rasta – naglašava za „Dnevni avaz“ prof. Živko.

Cijene rastu

Iz Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH ističu da je u ukupnom iznosu sindikalne potrošačke korpe najveće izdvajanje na prehranu te da ti troškovi kontinuirano rastu. Prema riječima Lejle Čaušević-Sućeska, evidentno je da cijene i dalje rastu, a na ukupne troškove će zasigurno dalje utjecati i rast cijena komunalnih usluga, ali i nabavke ogrjeva.

– U sindikalnoj potrošačkoj korpi su minimalni troškovi četveročlane porodice, dok su realni za većinu porodica znatno veći, jer u našim kalkulacijama nema kreditnih zaduženja, najma stambenog prostora i slično. Najveći problem je što kontinuirani rast cijena ne prate plate i penzije, dok su s druge strane određene mjere poput „Zaključanih cijena“ samo kap u moru – govori ona za „Avaz“.

