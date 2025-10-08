Cijena zlata postigla historijski nivo: Od početka godine rasla za čak 51 posto

Cijena zlata u utorak je dostigla novi rekord, što analitičari povezuju s političkom blokadom u Sjedinjenim Američkim Državama oko usvajanja budžeta, koja je dovela do zatvaranja saveznih institucija.

Spot cijena zlata porasla je za 0,4 posto, dostigavši 3.974,09 dolara po unci do 04:46 po GMT vremenu, približivši se prethodnom rekordu od 3.977,19 dolara, koji je zabilježen ranije tokom dana. Istovremeno, terminski ugovori za isporuku zlata u decembru na američkom tržištu porasli su za 0,5 posto na 3.996,40 dolara po unci.

Kelvin Vong (Wong), viši tržišni analitičar kompanije OANDA (OANDA), izjavio je: „Očekivanja o sniženju kamatnih stopa u novembru i decembru i dalje su iznad 80 posto. To daje podršku cijeni zlata, uz činjenicu da i dalje nema političkog dogovora u američkom Kongresu, što dodatno povećava nesigurnost.“

Predsjednik ogranka Federalnih rezervi iz Kansas Cityja, Džef Šmid (Jeff Schmid), naglasio je da se ne zalaže za novo snižavanje kamata. Po njegovim riječima, američka centralna banka bi trebala više pažnje posvetiti riziku od visoke inflacije nego slabljenju tržišta rada.

Smanjenje kamatnih stopa

Unatoč njegovim upozorenjima, tržišta i dalje predviđaju smanjenja kamatnih stopa od po 25 baznih poena u narednim mjesecima, uz vjerovatnoću od 93 posto za novembar i 82 posto za decembar, prema podacima alata CME FedWatch.

Zlato, koje ne donosi prinose, obično bilježi rast vrijednosti u uslovima niskih kamata i povećane ekonomske nesigurnosti.

Od početka godine, cijena zlata je porasla za 51 posto, zahvaljujući kombinaciji više faktora: snažnoj kupovini od strane centralnih banaka, rastu potražnje za fondovima koji su osigurani zlatom, slabljenju dolara i sve većem interesu malih investitora koji traže sigurnost usljed rastućih geopolitičkih i trgovinskih tenzija.

Povišena prognoza

Goldman Sachs je u ponedjeljak povisio svoju prognozu cijene zlata za kraj 2026. godine na 4.900 dolara po unci (s prethodnih 4.300 dolara), navodeći kao razlog pojačani priliv u zapadne berzovno trgovane fondove te kontinuiranu kupovinu zlata od strane centralnih banaka.

Prema podacima Narodne banke Kine, kineska centralna banka povećala je svoje zlatne rezerve u septembru, i to jedanaesti mjesec zaredom.

Na drugim tržištima, cijena srebra ostala je stabilna na 48,52 dolara po unci. Platina je zabilježila blagi rast od 0,1 posto, na 1.626,55 dolara, dok je cijena paladija porasla za 0,9 posto i iznosila 1.330,91 dolara.

