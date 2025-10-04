Radnici GIKIL-a privremeno obustavili štrajk: Slijedi isporuka blokirane robe, plaće bi trebale biti u ponedjeljak

Radnici lukavačke Koksare nakon dvodnevnog generalnog štrajka postigli su dogovor s upravom i odlučili privremeno obustaviti štrajk do ponedjeljka. Tada bi im trebao biti isplaćen zaostali dio avgustovske plate i naknada za topli obrok.

Otprema robe, koja je bila potpuno blokirana, ponovo će krenuti u subotu ujutro, a prioritet će imati transport koksa za Fabriku sode Lukavac.

Radnici, koji su prethodna dva dana dežurali na kiši i hladnoći, vraćaju se u smjene kako bi omogućili nesmetan rad.

Daljnji potezi zavisit će od toga hoće li uprava ispuniti preuzete obaveze početkom naredne sedmice.

Facebook komentari