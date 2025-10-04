Biznis

Radnici GIKIL-a privremeno obustavili štrajk: Slijedi isporuka blokirane robe, plaće bi trebale biti u ponedjeljak

1.3K  
Objavljeno prije 8 minuta

Daljnji potezi zavisit će od toga hoće li uprava ispuniti preuzete obaveze početkom naredne sedmice

Radnici lukavačke Koksare nakon dvodnevnog generalnog štrajka postigli su dogovor s upravom i odlučili privremeno obustaviti štrajk do ponedjeljka. Tada bi im trebao biti isplaćen zaostali dio avgustovske plate i naknada za topli obrok.

Otprema robe, koja je bila potpuno blokirana, ponovo će krenuti u subotu ujutro, a prioritet će imati transport koksa za Fabriku sode Lukavac.

Radnici, koji su prethodna dva dana dežurali na kiši i hladnoći, vraćaju se u smjene kako bi omogućili nesmetan rad.

Daljnji potezi zavisit će od toga hoće li uprava ispuniti preuzete obaveze početkom naredne sedmice.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh