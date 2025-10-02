Guvernerka Selimović u Londonu: Inkluzivne politike ključ održivog ekonomskog razvoja

Na poziv Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine, dr. Jasmina Selimović, učestvovala je 30. septembra 2025. godine u Londonu na svečanom događaju posvećenom rezultatima i daljem razvoju EBRD Women in Business (WiB) programa.

Pozivnica je upućena guvernerki Selimović kao jedinoj predstavnici iz Bosne i Hercegovine koja aktivno provodi WE Finance Code (WeFi) – globalnu inicijativu za unaprjeđenje pristupa žena finansiranju. Time je prepoznata uloga Centralne banke Bosne i Hercegovine u ubrzanju inkluzivnih politika i jačanju ekonomskog osnaživanja žena, što u konačnici doprinosi većem ekonomskom rastu i razvoju inkluzivnog društva.

Guvernerka je naglasila da „Inkluzivne ekonomske politike stvaraju uslove u kojima svi članovi društva imaju jednake šanse da doprinesu i ostvare svoje potencijale. Omogućavanjem ženama ravnopravnog pristupa finansijama, otvaraju se nova radna mjesta, podstiču inovacije i jača konkurentnost privrede. Time se ne samo unapređuje ekonomska stabilnost, nego i gradi društvo zasnovano na jednakosti i održivom rastu, što je u potpunosti u skladu sa evropskim integracionim procesima Bosne i Hercegovine.“

U ovoj godini, Centralna banka Bosne i Hercegovine je, u saradnji sa EBRD-om, organizovala konferenciju posvećenu implementaciji WE Finance Code inicijative. Na konferenciji su predstavljeni novi nalazi analize stanja finansiranja žena preduzetnica, te su usvojeni jasni ciljevi, obaveze i akcioni planovi za koordiniranu primjenu WeFi koda u narednom periodu.

Takođe, Centralna banka Bosne i Hercegovine je tokom ove godine aktivno učestvovala na međunarodnim događajima u okviru inicijativa WE-Fi / Women Entrepreneurs, kao i platformama za razmjenu iskustava i jačanje institucionalnih kapaciteta.

– Činjenica da je Centralna banka Bosne i Hercegovine, kroz implementaciju WeFi inicijative, prepoznata na ovom nivou i pozvana da podijeli svoja iskustva, predstavlja potvrdu da se naš rad u oblasti inkluzije i osnaživanja žena cijeni i izvan granica naše zemlje. Ovo je ujedno i snažan podsticaj da nastavimo graditi sistem u kojem će žene imati ravnopravan pristup finansijskim resursima i mogućnost da razvijaju svoje potencijale – dodala je guvernerka Selimović.

Na svečanom događaju koji okuplja ambasadore, donatore, kreatore politika, finansijske institucije, uspješne preduzetnice i globalne partnere, guvernerka Selimović je učestvovala u fireside chatu “Creating Policy Ripple Effects”, gdje je govorila o tome kako inkluzivne politike mogu donijeti velike promjene i o ulozi centralnih banaka u podršci tim promjenama.

Ovim događajem obilježeno je ulaganje više od jedne milijarde eura u podršku za preko 250.000 žena preduzetnica u 23 zemlje. Program obilježavanja uključio je i premijeru dokumentarnog filma “The Ripple Effect: Breaking Barriers, Building Futures”, kao i panel diskusiju o narednoj fazi razvoja WiB inicijative.

