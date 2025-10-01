Živinice Open 2025: Dijaspora, privreda i institucije u službi zajedničkog razvoja

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić danas je prisustvovao međunarodnim susretima “Živinice Open 2025“, manifestacije koja predstavlja Grad Živinice kao sredinu otvorenu za saradnju i umrežavanje domaćeg i inostranog privrednog sektora, saopštilo je Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

U saopštenju se navodi da je manifestacija s naglaskom na potencijal bosanskohercegovačke dijaspore i kreiranja perspektivnije budućnosti u Bosni i Hercegovini otvorena je u prisustvu mnogobrojnih učesnika iz privrednog i društvenog okruženja te zvanica svih nivoa vlasti u BiH.

Iskorak za grad

Obraćajući se prisutnima premijer Halilagić je naglasio da su Živinice unazad nekoliko godina prostor koji je prepoznatljiv po svom privrednom razvoju i privrednoj ekspanziji.

– Živinice su i ove godine dokazale da su postale simbol nove poslovne energije, okupljanja, ideja i stvaranja mostova između privrede, institucija i investitora. Tuzlanski kanton posjeduje niz jedinstvenih komparativnih prednosti koje ga izdvajaju u odnosu na druge regije Bosne i Hercegovine i stoga je logično da se ovi i ovakvi susreti dešavaju upravo ovdje u Tuzlanskom kantonu, u Živinicama.

Kao Vlada Tuzlanskog kantona, u potpunosti razumijemo da privreda traži predvidivo, efikasno i poticajno okruženje. Zato smo kroz različite programe podrške omogućili kontinuiranu podršku i partnerski odnos. Naša vrata su širom otvorena za saradnju, jer razvoj privrede je naš zajednički cilj i odgovornost – kazao je premijer Halilagić.

Izrazio je uvjerenje da će upravo susreti poput Živinice Open-a biti generator novih ideja, partnerstava i investicija.

Događaj je ovo koji predstavlja značajan iskorak za Grad Živinice, regiju ali i za cijelu BiH, naglasio je gradonačelnik Began Muhić.

Vlada TK je i ove godine partner Međunarodnih susreta – Živinice Open, a premijer Halilagić bio je i jedan od panelista prve panel diskusije na temu „Perspektive ekonomske saradnje BiH sa EU i Turskom – s fokusom na Tuzlanski kanton i Grad Živinice.

Prednosti Tuzlanskog kantona

U okviru panel diskusije, Halilagić je prezentirao komparativne prednosti Tuzlanskog kantona, ali i ukazao na limitiranost razvoja lošim odnosom federalnog nivoa vlasti prema saobraćajnoj povezanosti najmnogoljudnijeg i privredno najpotentnijeg kantona sa ostatkom Bosne i Hercegovine.

– Naša prednost je, prije svega, ljudski kapital – obrazovani, vrijedni i marljivi ljudi koji predstavljaju najveću snagu našeg kantona. Univerzitet u Tuzli, sa 13 fakulteta, kontinuirano obrazuje stručnjake iz različitih oblasti i osigurava stabilan priliv znanja i inovacija u realni sektor. Zatim, to je industrijska tradicija i ekonomska raznovrsnost. Naša privreda nije oslonjena samo na jednu granu – od energetike, hemijske i metalne industrije, preko prehrambenog sektora i rudarstva, pa sve do snažnog malog i srednjeg biznisa koji svakodnevno pokazuje otpornost i prilagodljivost.

Povezivanje privrednika

Treći stub konkurentnosti je naš geostrateški položaj – naročito u okviru dinamičnog geografskog trokuta Tuzla–Živinice–Lukavac. Tu je i blizina, položaj i kapaciteti Međunarodnog aerodroma Tuzla. On raspolaže najdužom avio pistom u BiH i sposoban je da primi teške teretne avione, a to je kritična prednost za kargo operacije koju drugi aerodromi u BiH nemaju- ukazao je tokom panel diskusije premijer Halilagić.

Ovogodišnji privredni susreti omogućit će nastavak povezivanja privrednika i uvid u mogućnosti koje Tuzlanski kanton i Grad Živnice pružaju inivestitorima.

Omogućit će otvaranje novih radnih mjesta, a događaji koji slijede i koji uključuju predstavnike poslovnog sektora iz više od 10 zemalja stvorit će uslove za razmjene iskustava, obnovu i jačanje postojećih, te uspostavu novih poslovnih veza, saopšteno je.

