Poznata kompanija iz BiH prestaje s radom: Bez posla ostaje 50 radnika

Kompanija Roccaforte d.o.o. Vitez sa završetkom ovog mjeseca prestaje sa radom.

Time će, kako piše Viteški.ba, prema dostupnim informacijama, bez posla ostati 50-ak radnika, što je značajan udarac za lokalnu zajednicu poput Viteza. Firma je bila smještena u iznajmljenom prostoru u Poslovnom centru 96 u Vitezu, a primarno se bavila proizvodnjom namještaja, kupaonskih garnitura i srodnih proizvoda.

Svojedobno je bila percipirana kao perspektivan i izvozno orijentiran poduzetnički subjekt, a prije nekoliko godina preuzela je poslovanje poznate firme Framini.

Prema dostupnim podacima, većinski vlasnik firme je nizozemska kompanija Proquo B.V. i manjim udjelom Lordan Iličić. Na službenim stranicama navedeno je kako „Proquo B.V. posluje unutar industrije finansijskih holding kompanija. Osnovana je 2016. godine, a sjedište joj se nalazi na adresi Het Hazeland 31, 6931 KA, Westervoort, Nizozemska.“

Prema finansijskim pokazateljima, koji su dostupni u javnim registrima, firma je posljednjih godina poslovala s kontinuiranim gubicima. Naprimjer, u 2022. godini zabilježen je gubitak od oko 647.500 KM, u 2023. gubitak je narastao na više od 1 milion KM, a u 2024. godini nastavljen je negativan trend s gubitkom većim od 1,05 miliona KM. Kapital firme je istovremeno bilježio snažan pad – sa 108 tisuća KM u 2022. godini, do gotovo 2 miliona KM minusa u 2024.

Iako se činilo da Roccaforte ima značajan potencijal u izvoznim poslovima i u sektoru drvne i industrije namještaja, očigledno je izazove nisu prevladali te će iza njih za sada ostati niz upitnika te zaostatci za doprinose i obveze prema dobavljačima. Novinari portala Viteški.ba kontaktirali su Upravu društva, ali do objavljivanja ovog teksta nije stigao odgovor na upit.

