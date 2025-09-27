Zvizdić s turskim i bh. privrednicima: Turska je investirala u BiH 400 miliona eura, imamo rekordnu razmjenuprivrednicima

U organizaciji Privredne komore regije Konya u Republici Turskoj, sinoć je u Sarajevu održana radna večera oko 250 turskih privrednika sa bosanskohercegovačkim privrednicima, kojoj je prisustvovao zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Denis Zvizdić.

Obraćajući se prisutnima, Zvizdić se fokusirao na privredne i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine i Republike Turske, na potencijale koje Bosna i Hercegovina može ponuditi, ali i na načine kako privrednici iz Konye mogu investirati u Bosnu i Hercegovinu. Rekao je da je trgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i Republike Turske u prošloj godini iznosila skoro dvije milijarde KM, što Tursku svrstava u red najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera.

– To je rekordan nivo razmjene koji pokazuje tendencije stalnog rasta i na nama je da, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, nastavimo raditi na jačanju naše saradnje i povjerenja, unapređenju poslovnog ambijenta, na većem kvalitetu, efikasnosti i profesionalnosti javne administracije i na povećanju konkurentnosti ekonomije – rekao je tokom obraćanja Zvizdić.

Istaknuo je podatak da u BiH djeluje skoro 1.000 kompanija sa kapitalom iz Turske, dok je istovremeno Republika Turska investirala u BiH skoro 400 miliona eura, te se nalazi među prvih deset zemalja koje su najznačajniji stani investitori u BiH.

– Posebno želim da istaknem činjenicu da više od 150 hiljada državljana Turske posjeti godišnje BiH, dok, u prosjeku, 130 hiljada Bosanaca i Hercegovaca posjećuje Tursku svake godine, što je važan indikator razvoja turizma kao jedne od važnih privrednih grana u BiH – rekao je Zvizdić.

Naglasio je da smatra da bi bilo neophodno uspostaviti direktnu avio liniji Sarajevo – Konya.

– Mislim da je to slikovito rečeno „mali korak za Turkish Airlines, a veliki korak za Bosnu i Hercegovinu i Konyu jer bi uspostavljanje ove linije ubrzalo povezivanje naših gradova, poboljšalo turizam, poslovnu i kulturnu razmjenu, te doprinijelo bržem razvoju ekonomije – dodao je Zvizdić.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Zvizdić zahvalio je Privrednoj komori regije Konya koju predvodi predsjednik Upravnog odbora Selçuk Öztürk, guverneru regije Konya Ibrahimu Akinu i gradonačelniku Grada Konye Uguru Ibrahimu Altayu i njihovim saradnicima i rekao da su vrata Bosne i Hercegovine uvijek otvorena za turske privrednike, a posebno za Grad i regiju Konya, saopćeno je iz Zvizdićevog kabineta, prenio je Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

