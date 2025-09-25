Tramp napadom na vize za specijaliste udario na tehnološke mogule: Tu vizu je koristio i Ilon Mask

Satja Nadela (Satya Nadella) iz Microsofta, Sundar Pičai (Sundar Pichai) iz Alphabeta i Ilon Mask (Elon Musk) iz Tesle koristili su takozvanu “vizu specijalizovanog znanja” kako bi dobili ili zadržali pravo boravka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zato je iznenadna odluka administracije Donalda Trampa (Donald Trump) da uvede naknadu od čak 100.000 dolara za svaki novi zahtjev izazvala šok u tehnološkom sektoru.

Velike tehnološke kompanije godinama su među najvećim korisnicima tog viznog programa, pri čemu desetine hiljada radnika i njihovih porodica svoju pravnu situaciju u SAD-u vežu upravo za ovu vrstu vize.

Oslanjanje na programere

Jedan od razloga leži u snažnom oslanjanju tehnološke industrije na programere i stručnjake porijeklom iz Azije — čak 70 posto H-1B viza ide državljanima Indije, dok je Kina na drugom mjestu s oko 12 posto.

Tokom vikenda, američke vlasti pokušale su ublažiti zabrinutost pojašnjenjem da se nova naknada odnosi isključivo na one koji prvi put apliciraju. Unatoč tome, kompanije su brzo reagirale — uposlenici su upozoreni da ne napuštaju zemlju, a oni koji su se zatekli van SAD-a požurili su da se vrate.

Kolika je panika nastala, ilustrira i slučaj sa leta Emiratesa iz San Franciska za Dubai, koji je kasnio s polaskom jer je nekolicini uznemirenih putnika dozvoljeno da napuste avion, prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama.

Jedan od najpoznatijih zagovornika ove vize je osnivač kompanije SpaceX — Ilon Mask. Poduzetnik rođen u Južnoafričkoj Republici, čije su dionice u Tesli i SpaceX-u od njega načinile najbogatijeg čovjeka na svijetu, lično je koristio upravo H-1B vizu.

Na platformi X podsjetio je da je u SAD došao 1992. godine sa studentskom vizom J-1, kako bi pohađao Univerzitet Pensilvanija (University of Pennsylvania). Kasnije je upisao postdiplomske studije na Stenfordu (Stanford), ali ih je napustio i prešao na H-1B program.

Mask je branio program H-1B i u decembru prošle godine, kada je aktivistica Maga Laura Lumer (Maga Laura Loomer) napala Srirama Krišnana (Sriram Krishnan), Amerikanca indijskog porijekla, kojeg je Tramp imenovao za višeg savjetnika za vještačku inteligenciju. Lumer je pogrešno tvrdila da Krišnan traži ukidanje ograničenja na broj H-1B viza, pa se kasnije javno izvinila.

– Zahvaljujući H-1B vizi sam u Americi, zajedno sa mnogim ljudima koji su pomogli u izgradnji kompanija poput SpaceX-a, Tesle i stotina drugih koje su ojačale Ameriku – izjavio je Mask tada.

Nadela, porijeklom iz indijskog Hajderabada, stigao je u SAD 1988. s vizom za studente, prvo na Univerzitet Viskonsin-Milvoki (University of Wisconsin-Milwaukee), a zatim i na MBA studije na Univerzitetu Čikago (University of Chicago).

Treći najveći broj H-1B viza

Kada se 1992. oženio, njegova supruga nije dobila vizu da mu se pridruži. Zbog toga je dvije godine kasnije odlučio da se odrekne zelene karte i pređe na H-1B vizu, kako bi joj omogućio spajanje porodice. „Na kraju se sve čudesno posložilo“, zapisao je u svojim memoarima o godinama provedenim u Microsoftu.

Ova kompanija sa sjedištem u Sijetlu ima treći najveći broj H-1B viza među tehnološkim firmama, odmah iza Amazona i Tate. Nakon njih slijede Meta, Apple i Google.

Pičai je prošao sličan put kao i Nadela — doselio se iz Indije kako bi završio master i MBA, nakon čega je prešao na H-1B vizu i započeo karijeru u Mekinziju (McKinsey) i Googleu, gdje se pridružio 2004. godine.

Apple se nije oglasio

Jedna osoba uključena u internu diskusiju rekla je da razlog zbog kojeg su Google i slične firme toliko koristili ovaj program leži u „ogromnom zaostatku u obradi zahtjeva za zelene karte“, koji u prosjeku traje više od tri godine.

Apple se nije oglasio povodom nove politike vezane za H-1B vizu. Ipak, tokom Trampovog prvog mandata, izvršni direktor Applea, Tim Kuk (Tim Cook), izjavio je na Fortune konferenciji 2018. da kompanija zapošljava „nekoliko hiljada“ radnika putem tog programa.

Osim Microsofta i Googlea, brojne druge tehnološke firme predvode rukovodioci rođeni van SAD-a, uključujući Nvidiju, Broadcom, Qualcomm, Intel, IBM, AMD, Uber, DoorDash, Adobe, Robinhood, HP, HPE, Micron, Palo Alto Networks i Arista Networks.

