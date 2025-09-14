Tajna najrazvijenije općine izvan Sarajeva: Poslovno čudo iza kojeg stoji jedan čovjek

Prema izvještaju Federalnog zavoda za programiranje razvoja – najrazvijenija općina u FBiH je Centar Sarajevo. Izvještaj potvrđuje značajne razlike među zajednicama, pri čemu Sarajevo i okolne općine zadržavaju lidersku poziciju, piše BiznisInfo.ba.

No, zanimljivo je da je najrazvijenija općina izvan Kantona Sarajevo – Doboj Jug. Ova općina našla se ispred Tešnja, Širokog Brijega, Živinica…

Prema analizi BiznisInfo.ba, razlog za to je činjenica da je Doboj Jug mala općina koja gravitira Tešnju, s kojim praktično čini jednu geografsku i ekonomsku cjelinu.

To se jasno vidi i iz pregleda najvećih kompanija u ovoj lokalnoj zajednici. Naime, iako mala općina, Doboj Jug je dom značajnom broju velikih kompanija. Iza dobrog broja njih su tešanjski privrednici.

Dvije ubjedljivo najveće kompanije u Doboj Jugu su Euro-Metali i Euro-Roal, obje dio Hifa Oil grupacije iza koje stoji tešanjski privrednik Izudin Ahmetlić. Iz grafikona se vidi da privreda Doboj Juga, bez ove dvije kompanije, ne bi ni izbliza imala ovu snagu i veličinu.

– Euro-Metali d.o.o. Doboj Jug je kompanija koja se bavi trgovinom proizvoda i poluproizvoda crne metalurgije.

– Kompanija Euro Roal d.o.o. Doboj jug je na tržištu Bosne i Hercegovine prepoznatljiva kao jedan od vodećih distributera arhitektonskih-građevinskih sistema kao i obojenih metala za industrijsku namjenu.

Hifa Oil je jedna od najvećih poslovnih grupacija u državi. Osim trgovinom naftnim derivatima, bavi se i solarnom energijom, metalskom industrijom, proizvodnjom namještaja itd. Ukupni godišnji prihodi grupacije su preko milijardu maraka. Snažno je prisutna i na tržištima susjednih država.

Inače, indeks razvijenosti izrađen je na osnovu pet ključnih indikatora:

– Prihodi od poreza na dohodak po stanovniku,

– Stepen zaposlenosti,

– Kretanje stanovništva,

– Udio starog stanovništva u ukupnom broju stanovnika,

– Stepen obrazovanja radne snage.

Ovi pokazatelji zajedno pružaju sveobuhvatan pregled ekonomske snage, demografskih kretanja i društvenih potencijala lokalnih zajednica. Indeks omogućava poređenje između različitih administrativnih jedinica i praćenje promjena tokom vremena.

