U FBiH potrošačke cijene u avgustu pale 0,1 posto, godišnja inflacija 3,6 posto

U Federaciji BiH su potrošačke cijene u avgustu 2025. u prosjeku pale za 0,1 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Cijene su porasle u odjeljcima: Rekreacija i kultura za 1,1 posto, Odjeća i obuća za 0,8 posto, Ostala dobra i usluge za 0,6 posto, Zdravstvo za 0,4 posto, Obrazovanje za 0,2 posto i Alkoholna pića i duhan i Restorani i hoteli za po 0,1 posto.

Cijene su pale u odjeljcima: Prijevoz za 1,0 posto, Hrana i bezalkoholna pića i Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za po 0,3 posto i Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,1 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U odjeljku Komunikacije, u prosjeku, cijene se nisu mijenjale.

Na godišnjem nivou, u avgustu 2025. u odnosu na isti mjesec 2024. godine, cijene su porasle za 3,6 posto (godišnja inflacija).

