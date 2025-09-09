Na računima u njemačkim bankama su čak 4,2 milijarde eura koje nikome ne pripadaju

Iako zvuči nevjerovatno, istina je: čak 4,2 milijarde eura trenutno se nalazi na računima njemačkih banaka, a ti računi – prema svemu sudeći – ne pripadaju nikome.

Radi se o takozvanim uspavanim ili zaboravljenim računima, odnosno računima čiji su vlasnici preminuli, a nemaju nasljednike, ili o računima koji nisu zabilježeni u zvaničnim dokumentima. Na ovaj fenomen ukazao je Kristijan Klajn (Christian Klein), profesor ekonomije sa Univerziteta u Kaselu (Kasselu).

Prema izvještaju koji je naručilo Ministarstvo obrazovanja i istraživanja Njemačke, postoji mogućnost da je dio tog novca ilegalnog porijekla – poput crnog novca ili sredstava stečenih trgovinom narkoticima. Račun se smatra zaboravljenim ukoliko banka tokom više godina nije uspjela uspostaviti kontakt s njegovim vlasnikom.

Povrat novca

U pravilu, ovakvi računi se zatvaraju nakon 30 godina, ali i nakon 45 godina, ukoliko vlasnik – ili njegov pravni nasljednik – zatraži povrat novca, banka je obavezna taj novac isplatiti. Međutim, većina banaka nije željela komentarisati ovu temu za portal tagesschau.

Klajn je izjavio: „Imam osjećaj da se banke osjećaju nelagodno u vezi s tim. Taj novac je jednostavno zaboravljen, ali sada ‘stoji’ kod banaka i ne osjećam se prijatno pri pomisli da ga one na neki način prisvajaju.“

S druge strane, Torsten Hohe (Thorsten Höche), glavni pravni stručnjak Njemačkog udruženja banaka, smatra da nema potrebe za posebnom raspravom jer je, kako kaže, ovo pitanje već jasno zakonski uređeno.

Preusmjeravanje novca

Ipak, država razmatra mogućnost da se novac s ovih računa preusmjeri u tzv. revolving fond, što je praksa koja već postoji u nekim evropskim državama – poput Velike Britanije (United Kingdom) – gdje se tim sredstvima uspješno finansira socijalni sistem.

Banke savjetuju svoje klijente da na vrijeme preduzmu potrebne mjere kako bi se spriječilo da njihov novac jednog dana ostane bez nasljednika – i na kraju pripadne nikome, piše tagesschau.

Facebook komentari