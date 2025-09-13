Ko će ostvariti pravo na povrat PDV-a na kupovinu prvog stana

Uprava za indirektno oporezivanje BiH pokrenula je javne konsultacije o dopunama pravilnika o primjeni zakona o PDV-u, koje se odnose na povrat poreza za kupovinu prvog stana. Svoje komentare građani i privredni subjekti mogu dostaviti putem portala www.ekonsultacije.gov.ba, a razmatrat će ih Upravni odbor UIO BiH.

Članovi domaćinstva

Nacrtom pravilnika predviđeno je da pravo na povrat PDV-a ima punoljetno fizičko lice, državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, koje izvrši kupovinu prvog novoizgrađenog individualnog stambenog objekta ili ekonomski djeljive cjeline u sklopu novoizgrađenog kolektivnog stambenog objekta na teritoriji BiH. Pravo na povrat PDV-a kupac može ostvariti za površinu stana do 40 metara kvadratnih, a ako se odluči da to pravo koristi i za članove njegovog porodičnog domaćinstva tada se površina može uvećati do 15 kvadratnih metara po članu. U članove domaćinstva ubrajaju se supružnik, djeca, usvojenik, djeca i usvojenici kupčevog supružnika s istim mjestom prebivališta.

Ako kupac kupuje stan veće površine, pravo na povrat PDV-a može ostvariti do iznosa koji odgovara površini od 40 m2, uz dodatnih 15 za člana domaćinstva, kako je precizirano pravilnikom. Uvjeti za ostvarivanje ovog prava su da u periodu od 10 godina u svom vlasništvu ili suvlasništvu kupac i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu imali stan na teritoriji BiH, da je prodavac stana obračunati PDV uplatio na Jedinstveni račun UIO BiH i da je do momenta podnošenja zahtjeva za povrat PDV-a kupoprodajna cijena stana u cijelosti isplaćena prodavcu. Ako je kupovina stana izvršena zajednički od dva ili više fizičkih lica, pravo na povrat PDV-a ima samo jedan od kupaca na površinu iz stava (2) ovog člana, dok ostali pravo na povrat PDV-a mogu ostvariti kao članovi porodičnog domaćinstva. Kupac kojem je odobren povrat PDV-a stan ne može otuđiti u periodu od pet godina od dana uručenja rješenja kojim mu je priznato ovo pravo.

Kvartalni izvještaj

– Maksimalna cijena na koju se može odobriti povrat PDV-a je prosječna cijena stana s PDV-om u BiH, koja je u zadnjem kvartalnom izvještaju u odnosu na datum kupoprodaje objavljena u biltenu Agencije za statistiku BiH, s tim da maksimalan iznos povrata PDV-a koji se može ostvariti po jednom zahtjevu kupca prvog stana ne može iznositi više od 24.557,74 KM – precizirano je Nacrtom pravilnika.

Nije predmet nasljeđivanja

Pravo na povrat PDV-a ne može biti predmetom nasljeđivanja, osim ako je kupac stana zahtjev UIO BiH podnio prije nastupanja njegove smrti, kada se pravo prenosi na nasljednike.

Facebook komentari