Dionice Ginexa lete u nebo: Poznati bh. biznismen ‘unovčio’ 200.000 hiljada KM, prodao ih po cijeni…

Dionice kompanija namjenske industrije Federacije BiH posljednjih mjeseci privlače veliku pažnju investitora, što potvrđuje i posljednja transakcija dionicama goraždanske firme Unis Ginex.

Poznati poduzetnik Hamid Pršeš, kroz svoju firmu TAK d.o.o. Sarajevo, prodao je dio dionica Ginexa u vrijednosti od 193.980 KM, po cijeni od 1.048,54 KM po dionici.

Ovim potezom TAK je smanjio svoje učešće u vlasničkoj strukturi Ginexa sa 1,66 na 1,54 posto, zadržavši poziciju sedmog najvećeg dioničara kompanije. Iako se radi o relativno malom paketu, transakcija je privukla pažnju tržišta jer dolazi u trenutku snažnog rasta vrijednosti dionica ovog proizvođača kapisla, piše BiznisInfo.ba.

Dionice Ginexa u stalnom usponu

Unis Ginex je u posljednjih nekoliko mjeseci doživio pravi tržišni uzlet. Samo početkom juna dionice su skočile za čak 50 posto, sa 610 na 915 KM, a nedugo zatim su prvi put probile granicu od 1.000 KM. Na početku godine njihova vrijednost iznosila je tek 430 KM.

Taj rast je kompaniju pozicionirao ispred nekih drugih domaćih proizvođača iz sektora namjenske industrije.

Uzroci rasta leže u snažnim poslovnim rezultatima i činjenici da je Ginex postao najveći proizvođač kapisla na svijetu. Federalni premijer Nermin Nikšić nedavno je otkrio da kompanija prima ponude za transfer tehnologije i potencijalno širenje proizvodnje i izvan BiH, što dodatno podiže njen strateški značaj.

Pršeš prepoznao pravi trenutak

Hamid Pršeš, koji je pored Ginexa vlasnik značajnog udjela u Pobjedi Technology, drugoj velikoj goraždanskoj firmi iz oblasti namjenske industrije, očito je prepoznao povoljan trenutak na tržištu.

Prodajom manjeg broja dionica po odličnoj cijeni osigurao je svjež kapital, dok i dalje ostaje među najvećim pojedinačnim dioničarima Ginexa.

Pršeš je poznat kao iskusan investitor i bankar, budući da je i najveći dioničar Privredne banke Sarajevo, gdje obavlja funkciju predsjednika Uprave. Njegovi potezi na tržištu često se prate kao indikator smjera u kojem bi se mogle kretati vrijednosti dionica.

Namjenska industrije privlači kapital

Ova transakcija pokazuje koliko je sektor namjenske industrije trenutno u fokusu investitora. Nakon godina relativne stagnacije, globalna potražnja za proizvodima ovog tipa, kao i geopolitičke tenzije, dovele su do povećanog interesa za dionice kompanija iz Federacije BiH.

Rastu cijena doprinose i očekivanja da će kompanije poput Ginexa nastaviti širenje i učvrstiti poziciju na svjetskom tržištu.

Primjer Hamida Pršeša jasno pokazuje kako iskusni investitori koriste trenutne tržišne trendove da ostvare profit, ali i da ostanu prisutni u strateški važnim kompanijama.

S obzirom na snažan rast vrijednosti dionica Ginexa i povećano interesovanje domaćih i stranih ulagača, sektor namjenske industrije FBiH mogao bi i u narednom periodu biti jedan od najatraktivnijih segmenata domaćeg tržišta kapitala.

