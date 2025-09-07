Ako ostvari Tesline ambiciozne ciljeve: Mask će dobiti čak bilion dolara u dionicama

Izvršni direktor Tesle, Ilon Mask (Elon Musk), mogao bi zaraditi čak bilion dolara u narednih deset godina, ukoliko uspješno ispuni niz ambiciozno postavljenih ciljeva koje je odredio Upravni odbor ove kompanije.

Ovi ciljevi uključuju osmerostruko povećanje vrijednosti kompanije, prodaju miliona robota pokretanih vještačkom inteligencijom, kao i isporuku dodatnih 12 miliona vozila.

Postepeno dobijanje

Ogromna svota ne bi bila isplaćena kroz klasičnu platu ili bonuse, već putem dionica koje bi Mask dobijao postepeno, a koje bi ukupno mogle vrijediti bilion dolara.

Predsjednica Upravnog odbora Tesle, Robin Denholm (Robyn Denholm), poručila je:

– Rast koji se danas može činiti nedostižnim, može postati moguć uz pomoć svježih ideja, tehnološkog napretka i snažnih inovacija. Ukratko, zadržavanje i motivisanje Ilona od ključne je važnosti ako želimo da Tesla postane najvrijednija kompanija u historiji.”

Poništena odluka

Prema njenim riječima, upravo će sistem dodjele dionica biti sredstvo kojim se planira dodatno potaknuti Maskove izuzetne sposobnosti kao vizionarskog lidera, čovjeka koji je već sada najbogatiji na svijetu.

Ova najava dolazi nakon što je prošlog mjeseca Mask dobio 29 milijardi dolara u dionicama Tesle, i to nakon što je sud u Sjedinjenim Američkim Državama prethodno poništio raniju odluku o dodjeli paketa vrijednog 50 milijardi dolara. Kao razlog za poništenje, sud je naveo da bi takva kompenzacija bila nepravedna prema ostalim dioničarima, prenosi BBC.

