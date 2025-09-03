Nihad Imširović je novi predsjednik UO Udruženja poslodavaca FBiH

Na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, za novog predsjednika Udruženja izabran je Nihad Imširović.

Nihad Imširović je dugogodišnji uspješan privrednik i menadžer s bogatim iskustvom upravljanja i rukovođenja kompanijama u sektoru proizvodnje, distribucije i trgovine. Tokom svoje karijere obavljao je rukovodeće funkcije u nekim od najvećih kompanija u BiH, uključujući Konzum, Klas, Zvijezda, Sarajevska pivara i druge. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a posebno je poznat po uspjesima u restrukturiranju, razvoju i unapređenju poslovanja, te doprinosu razvoju tržišta robe široke potrošnje u BiH.

Član je Udruženja poslodavaca u FBiH od 2016. godine. Dva mandata je bio član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u FBiH, kao i Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo. Također je predsjedavao Grupacijom trgovaca pri UPFBiH i bio aktivan član radnih grupa i tijela Udruženja gdje je dao značajan doprinos u oblikovanju stavova i inicijativa u oblasti privrednog razvoja. Od 2022. godine član je i Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo.

Nakon izbora za predsjednika Udruženja poslodavaca u FBiH, Nihad Imširović je istakao da će u fokusu njegovog mandata biti nastavak i intenziviranje ključnih reformskih procesa, a prioriteti uključuju smanjenje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja, liberalizaciju tržišta rada, te reformu zdravstvenog osiguranja s ciljem rasterećenja privrede. Imširović je naglasio da u vremenu koje je pred nama moramo, svi zajedno, prvenstveno raditi na stvaranju stabilnijeg i predvidivog poslovnog ambijenta, smanjenju sive ekonomije, većem stepenu zaštite domaćeg tržišta, jačanju konkurentnosti domaće privrede u cilju smanjenje prevelike ovisnosti o uvozu, jačanju percepcije i navike potrošnje domaćih proizvoda te privlačenju domaćih i stranih investicija te istakao da će na tom planu računati i na podršku domaćih ekonomsko-socijalnih partnera, ali i međunarodnih. Također, naglasak će biti na usklađivanju obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada, posebno kroz implementaciju dualnog obrazovanja, kao i na digitalizaciji poslovanja i pripremama za europske integracije i pristup europskom i svjetskim tržištima.

– Udruženje je u prošlosti radilo veoma vidljiv posao na jačanju poslovnog ambijenta, predstavilo se kao reprezentativan partner u komunikaciji sa vlastima i sindikatima na svim nivoima u BiH, posebno na nivou FBiH i moj je zadatak da to partnerstvo jačam i učinim još efektivnijim, u skladu sa domaćim propisima, međunarodnim konvencijama i europskim standardima. Velika mi je čast što sam izabran za predsjednika jednog ovako reprezentativnog udruženja koje godinama gradi i čuva svoju poziciju kao ozbiljan i apolitičan partner vlastima i sindikatima, ali i civilnom sektoru, akademskoj zajednici, medijima i drugo. Želim uputiti posebnu zahvalnost i čestitke za posvećenost u radu dosadašnjem predsjedniku Adnanu Smailbegoviću, čiji je rad u prethodnim mandatima ostavio snažan pečat u razvoju i prepoznatljivosti Udruženja, njegovoj profesionalizaciji i pozicioniranju u javnom prostoru. Zahvaljujem i prethodnom sazivu Upravnog odbora na ostvarenim rezultatima – u vremenima koje je kontinuirano izazovno za poslovno okruženje – kazao je Imširović.

Dodao je da će biti izazovno održati i unaprijediti intezitet rada Udruženja, ali da u tome računa na snagu i stručnost novoizabranog Upravnog odbora.

– Upravni odbor okuplja izuzetno uspješne poslodavce iz svih krajeva Federacije BiH i različitih djelatnosti. Upravo ta širina i iskustvo ključ su za dalji napredak. Stručna služba i radna tijela Udruženja ostaje važan oslonac u realizaciji svih programskih ciljeva. Pozivamo pravne subjekte, poslodavce u FBiH da se uključe u rad UPFBiH. Uvjeren sam da zajedno možemo nastaviti put ka povoljnijem poslovnom ambijentu i jačanju realnog sektora. Unapređenje partnerstva sa svim strukturama društva ostaje ključni prioritet, te očekujemo dodatnu saradnju s predstavnicima vlasti na svim nivoima i ostvarivanje konkretnih rezultata kroz zajednički rad, uspostavljena ekonomsko-socijalna vijeća i na druge načine. Realni sektor ocjenjujem, kao i moji saradnici, kao najzdraviji dio našeg društva – dio usmjeren na razvoj, poboljšanje životnog standarda, te na regionalne, europske i svjetske integracije. Moj je plan staviti sve resurse Udruženja, kao i svoje lične kapacitete, u funkciju ostvarenja ovog cilja – istakao je Imširović.

Na sjednici su također izabrani i potpredsjednici Udruženja, odnosno Mujo Hasić iz Gračanice, vlasnik kompanije Variplasti i član Grupacije poslodavaca TK pri UPFBiH i Udruženja poslodavaca Gračanica i Bariša Šušnjar, iz kompanije Binvest d.o.o. Posušje, predsjednik Udruge poslodavaca Posušje, kao i članovi Izvršnog odbora Udruženja poslodavaca u FBiH.

