Direktna strana ulaganja u BiH pala za 14,6 posto: Evo iz kojih zemalja je najviše investicija lani došlo

Direktna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu lani su pala za 14,6 posto, čime je prekinut trend rasta zabilježen od 2021. godine.

Prema prvim službenim podacima Centralne banke BiH, direktna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu u 2024. godini iznosila su 1,762.8 miliona KM ili 901.3 miliona eura i manja su u odnosu na godinu ranije za 14,6 posto.

Iz Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine – FIPA pojašnjavaju da je smanjenje registrirano u okviru ostalog kapitala koji podrazumijeva ulaganja sestrinskih preduzeća i druge vidove zaduženja (-55.9 posto smanjenje u odnosu na ostali kapital iz 2023. godine).

S druge strane, strana ulaganja u okviru vlasničkih udjela ili nove investicije u 2024. bila su veća za 55,6 posto, a zadržane zarade ili reinvesticije bile su na razini prethodnih godina (-0.3 posto u odnosu na 2023.).

Najviše investicija lani je došlo iz Hrvatske (391.1 miliona KM), zatim Njemačke (255.3), Slovenije (247.1) i Austrije (221.6 miliona KM).

Prema podacima Centralne banke BiH, promatrano po djelatnostima, najviše investicija realizirano je u oblasti finansijskih uslužnih djelatnosti (503.8 miliona KM), u oblasti trgovine na malo (219.8), te u oblasti trgovine na veliko (205.1 miliona KM).

Uz službene podatke za 2024., iz FIPA-e kažu da su revidirani i iznosi za prethodne dvije godine koji su veći u odnosu na ranije objavljene podatke.

Prema tim podacima, u 2023. registrirano je 2.1 milijardi KM (ili 2,063.9 miliona KM), što je najveći iznos stranih ulaganja nakon 2007. godine i povećanje za 24.4 posto u odnosu na prethodnu 2022. godinu.

