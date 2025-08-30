Uručeni pehari i medalje za najbolji med 8. sajma pčelarstva: Evo ko je imao sreće

Na Osmom međunarodnom sajmu pčelarstva u organizaciji Udruženja pčelara “Pčela“ Gradačac, dodijeljeno je 177 medalja i pehari za najkvalitetniji med u kategoriji bagrem, livada, cvjetni, medljika, kesten i lipa.

Za najkvalitetniji med ovogodišnjeg Međunarodnog sajma pčelarstva u Gradačcu proglašeni su Lipa koji je dostavio pčelar Dževad Selimović iz Mionice kod Gradačca i Enes Bahtić iz Sanskog Mosta za dostavljeni uzorak Bagremov med. Stručna komisija im je dostavljene uzorke ocijenila istim brojem bodova 31,85.

Također, Nikola Terić iz Nikšića (Crna Gora) i Sead Huskić iz Gradačca imaju najkvalitetniji cvjetni med. Pehari za najkvalitetniji kestenov med uručeni su izlagaču BIHSAM Samsun iz Turske i Pčelarstvu „Biserović“ iz Gunje (Hrvatska). Šerif Fatić iz Vareša dobio je pehar za najbolje ocijenjeni med u kategoriji medljika sa osvojenih 31,75 bodova.

Uzorci meda dostavljeni su od pčelara sa područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Hemijska i senzorna analiza dostavljenih uzorka vršena je na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

– I ove godine Sajam pčelarstva bio je prilika da se našim sugrađanima i gostima prezentuju aktivnosti Udruženja pčelara „Pčela“ Gradačac ali i da konzumiraju med i pčelarske proizvode. Imali smo i stručno predavanje o višematičnom pčelarenju i selekciji matica, koje je održao profesionalni pčelar Elvir Čutura iz Ilijaša. Kao i svake godine kruna ove naše manifestacije bilo je uručenje pehara, certifikata i medalja za kvalitet – rekao je predsjednik Udruženja pčelara “Pčela’’ Gradačac Mirsad Delibašić.

Najmlađi učesnik 8. međunarodnog sajma pčelarstva „Gradačac 2025“ bio je Ahmed Omerčić iz Mionice.

Osmi međunarodni sajam pčelarstva u Gradačcu je podsajamska manifestacija 51. Sajma šljive i završava se danas, objavili su organizatori.

