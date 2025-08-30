SASE: Manje oscilacije indeksa, rast cijene dionica BH Telecoma

Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 19.335 KM kroz šest transakcija u okviru kojih je prometovano 1.034 dionice.

Na Kotaciji je najveći promet zabilježen dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu 7.425 KM uz cijenu od 33 KM po dionici, što predstavlja blagi rast od 0,03 posto. Dionice ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo ostvarile su skroman promet od svega 150,50 KM, pri čemu je cijena ostala nepromjenjena na 0,70 KM.

Na Slobodnom tržištu izdvojile su se dionice BH Telecoma d.d. Sarajevo sa prometom 6.779,50 KM i porastom cijene od 2,55 posto na 14,90 KM, dok su dionice Solane d.d. Tuzla zadržale vrijednost od 100 KM, uz ostvaren promet od 3.900 KM.

Kada je riječ o indeksima, BIFX nije mijenjao vrijednost, dok su ostali zabilježili blage pomake: SASX-10 +0,50 posto, SASX-30 +0,08 posto, SASX-BBI +0,38 posto, te SASX-FN +0,10 posto.

Trgovinski dan protekao je u znaku manjih oscilacija indeksa, dok je rast cijene dionica BH Telecoma izdvojen kao najznačajnije kretanje dana.

